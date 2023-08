DJ Wirtschaft fordert Nachbesserung von Lindners Steuerplänen

BERLIN (Dow Jones)--Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft haben Nachbesserungen an den Gesetzesplänen von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zur Entlastung der Wirtschaft gefordert. "In dem Gesetzentwurf wird eine Reihe von vielversprechenden Maßnahmen angekündigt, mit denen die steuerlichen Rahmenbedingungen des hiesigen Standorts verbessert werden sollen", erklärten die acht Verbände in einer Stellungnahme zum Wachstumschancengesetz. Das sei im Ansatz richtig und überfällig. "Wir sehen allerdings auch Nachjustierungsbedarf", betonten sie. Die Herausforderungen der Wirtschaft seien sehr groß, und die aktuelle Lage sei "besorgniserregend".

Die im Referentenentwurf vorgesehenen Maßnahmen, insbesondere die Investitionsprämie, die Verbesserungen bei der Verlustverrechnung, bei der steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung und bei der Thesaurierungsrücklage, die Erhöhung der Grenzen für die Sofortabschreibung bei geringwertigen Wirtschaftsgütern sowie die Anhebung der Sonderabschreibung bei der Einkommenssteuer seien dem Grunde nach zu begrüßen. Die für die Summe aller Maßnahmen geschätzte jährliche Entlastung für die Wirtschaft von rund 6,6 Milliarden Euro sei "aus Unternehmenssicht ein positives Signal, dem aber noch weitere folgen sollten, um bei den angesprochenen Herausforderungen eine Trendwende zu schaffen".

Leider beinhalte der Gesetzentwurf auch Verschärfungen, die dessen Zielsetzung zuwiderliefen, kritisierten die Verbände, darunter die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und der Handelsverband Deutschland (HDE). "Insbesondere die vorgesehenen Änderungen der Zinsschranke und des Umwandlungsgesetzes lehnen unsere Unternehmen in dieser Form ab." Auch die Mitteilungspflicht für nationale Steuergestaltungen werde angesichts des bei den Unternehmen entstehenden zusätzlichen Complianceaufwands kritisch gesehen.

Von den Unternehmen komme zudem die Rückmeldung, dass für sie die Herstellung einer allgemeinen, verpflichtenden Empfangsbereitschaft für elektronische Rechnungen zum Jahresbeginn 2025 "nicht darstellbar" sei, insbesondere solange die dafür angekündigte staatliche Plattform nicht arbeitsfähig sei. Für eine erfolgreiche Einführung solle das technische Rahmenwerk für den Rechnungsaustausch und für das Meldesystem mindestens ein Jahr vor Beginn der verpflichtenden Anwendung durch die Verwaltung veröffentlicht werden. Zudem forderten die Verbände, vorgesehene Vereinfachungen für die Steuererhebung noch konsequenter auszugestalten, "damit die angestrebten Investitionsanreize auch in der Breite der Wirtschaft wirken können".

Allgemein gehört nach dem Petitum der Wirtschaft zudem eine Reduzierung der Unternehmenssteuerbelastung "hin zu einem im internationalen Vergleich konkurrenzfähigen Niveau" weiterhin auf die steuerpolitische Agenda. "Das gilt auch für die hohe Belastung mit Energiekosten beziehungsweise konkret für die hohen Strompreise, die die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen am hiesigen Standort erheblich einschränken", hoben die Verbände hervor.

