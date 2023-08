Hamburg (ots) -Am 2. und 3. Oktober 2023 richtet Hamburg die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus. Ein perfekter Anlass für eine Städtereise: nicht nur wegen des langen Wochenendes, sondern weil das Bürgerfest mit dem "Festival der Einheit" und der "Nacht der Einheit" ganz besondere Highlights bieten wird.Hamburg ist immer eine Reise wert. Anfang Oktober jedoch lockt weitaus mehr in die Elbmetropole als der goldene Herbst und das lange Wochenende. Denn neben den offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Hamburg richtet die Stadt auch das Bürgerfest aus: ein modernes Festival der Einheit mit einer spannenden Mischung aus Information, Aktion und Entertainment, mit zahlreichen Events und Erlebnissen zum Mitmachen und Mitdenken - und mit Angeboten für jedes Alter und Interesse.Das Bürgerfest steht unter dem Motto "Horizonte öffnen" - Internationalität, Vielfalt und Fortschritt sind die Schwerpunktthemen und laden Gäste ein, Hamburg (und Deutschland!) neu zu entdecken. Michael Otremba, Geschäftsführer der Hamburg Tourismus GmbH: "Die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Hamburg sind ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Stadt. Wir wollen möglichst viele Menschen aus nah und fern für einen Besuch des Bürgerfestes in Hamburg begeistern. Hamburg möchte seine Gastgeberrolle nutzen, um ein modernes, vielfältiges und offenes Deutschland im Herzen Europas zu zeigen."Das "Festival der Einheit" findet am 2. und 3. Oktober an der Binnenalster, auf dem Rathaus- und dem Gänsemarkt sowie in der Mönckebergstraße statt; am Montagabend, den 2. Oktober 2023, erleben die Gäste mit der "Nacht der Einheit" eine Premiere: Dieses neue Format auf dem Bürgerfest in Hamburg zeigt die Kulturvielfalt, die Hamburg zu bieten hat.Das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit: die Event-HighlightsDie Nacht der Einheit: Live-Entertainment für FlaneureDie Nacht der Einheit am 2. Oktober bietet Live-Entertainment aus Musik und Kultur an den Eventlocations an der Binnenalster und darüber hinaus. Von den Bühnen der Stadt über Museen und Kirchen bis zum Café nebenan: Bis Mitternacht lässt sich kulturelle Vielfalt hören, sehen und erleben.NDR Alsterbühne: Live-Entertainment auf der AlsterDer Hotspot für das Entertainment: Die große Bühne auf der Binnenalster bietet an zwei Tagen Livemusik und Unterhaltung in Zusammenarbeit mit dem NDR.Die Ländermeile: Deutschlandreise in HamburgVon Nord- und Ostsee bis zu den Alpen, vom Rhein bis zur Oder: Die Ländermeile entlang der Mönckebergstraße zeigt, was die deutschen Bundesländer einzigartig und unverwechselbar macht - von Menschen und Landschaften über Institutionen aus Kultur, Wissenschaft und Politik bis zu gastronomischen und musikalischen Angeboten.Die Verfassungsorgane: wo Demokratie lebtInstitutionen, die Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sichern: Vier der Verfassungsorgane -Bundesrat, Deutscher Bundestag, die Bundesregierung und das Bundesverfassungsgericht - informieren auf dem Rathausmarkt, im Innenhof des Rathauses und in der Handelskammer über ihre Aufgaben und Arbeit.Das Young Future Lab: der Hotspot für die (Um)Welt von morgenNetworking, Workshops, Edutainment: Das Young Future Lab auf dem Gänsemarkt ist Zukunftswerkstatt, Think Tank und der Hotspot für alle, die morgen unsere (Um-)Welt und die Politik gestalten werden. Es macht Zukunftsthemen für alle Menschen zwischen 14 und 30 greifbar und erlebbar - mit Partnerinnen und Partnern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und Kultur. Dabei sind unter anderem die Hamburger Stiftungstage, die Landeszentrale für politische Bildung, Seed e.V. und viele weitere.Deutschlands Norden: Metropolregion Hamburg mit fünf Millionen IdeenDie Metropolregion Hamburg ist der Lebensraum von fünf Millionen Menschen im Norden Deutschlands. Er ist ein starker Wirtschaftsraum mit vielen innovativen Unternehmen. An der Reesendammbrücke zwischen Jungfernstieg und Ballindamm zeigt die Region ihre Vielfalt - und was sie plant.Vereine und Institutionen: Deutschland in aller VielfaltAn verschiedenen Standorten zwischen Ballindamm, Alstertor und Europapassage präsentieren sich die Bundesstiftungen, sowie Vereine und Institutionen, darunter z. B. Hamburg Pride und BID Reeperbahn. Hier ist der Treffpunkt für alle, die sich zivilgesellschaftlich engagieren und für ein starkes, vielfältiges Gemeinwesen einsetzen.Die Blaulichtmeile: im Einsatz für die GesellschaftBundeswehr, Feuerwehr, die Polizei, das THW und diverse Hilfsorganisationen stellen zwischen Adolphsplatz und Rathausmarkt aus und informieren über ihre Arbeit - Blaulicht live und Besichtigungen spektakulärer Einsatzfahrzeuge eingeschlossen.Hamburg als Deutschlands Tor zur WeltDeutschland trägt Verantwortung in Europa und der Welt. Hamburg ist mit dem größten deutschen Seehafen und rund 100 konsularischen Vertretungen Deutschlands Tor zu Welt. Am Gerhart- Hauptmann-Platz stellen sich die Konsulate und internationale Einrichtungen mit einem Informations- und Kulturprogramm auf der Bühne und in Informationszelten vor. Mit dabei sind der Hafen, internationale Kulturvereine, der Pakt für Solidarität und Zukunft zwischen Hamburg und Kyiv, die Europa-Union, der Info-Point Europa, das English Theatre sowie zahlreiche weitere internationale Organisationen.Nachhaltigkeit großgeschrieben: Unternehmen und Initiativen stellen sich vorEntlang des Neuen Jungfernstiegs präsentieren Institutionen, Vereine und Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsprojekte, klären über die Nachhaltigkeitsziele der UN auf und machen Nachhaltigkeit erlebbar. Inspiration liefern unter anderem die interaktive Kunstausstellung Art for Trees und EcoNation mit ihrer interaktiven App für das Abfallrecycling. In einer Speaker-Corner gibt es die Möglichkeit zum Austausch über nachhaltige Handlungsfelder.Den Fortschritt live erlebenZwischen Große Bleichen und Colonnaden zeigt sich die Modernität Deutschlands in spannenden digitalen Facetten, darunter innovative Lösungen für die Mobilität von morgen. 