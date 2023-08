© Foto: Christoph Dernbach/dpa - dpa-Bildfunk



Die Citi sieht globale Batteriehersteller auf dem besten Weg in eine goldene Ära. Das könnten die vier großen Gewinner sein.

Der von der US-Investmentbank Citi erhoffte Push könnte vom U.S. Inflation Reduction Act (IRA) kommen. "Die langfristige Elektrifizierung bleibt stark, aber die kurzfristige Nachfrage könnte durch verschiedene Faktoren wie Makroökonomie, Verbraucherstimmung, Politik, Energiepreise usw. beeinflusst werden", so die Citi-Analysten. In den Jahren 2024 und 2025 könnte der Bedarf an EV-Batterien laut Citi noch einmal deutlich zunehmen.

Einen der größten Batteriemärkte stelle China. Nur ein Grund, warum die US-Banker den chinesischen Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology (CATL) auf ihrer Top-Liste haben. "Wir sehen eine starke Wettbewerbsfähigkeit von CATL dank seiner kontinuierlichen Forschungs- und Entwicklungsbemühungen, strategischer Investitionen im Vorfeld, eines effektiven Kostenmanagements, eines gut etablierten globalen Kundenstamms und einer starken Pipeline von Expansionsprojekten, um die Kundennachfrage zu befriedigen", schrieb Citi. Der Aktie des Automobilzulieferers gaben die US-Bank ein Kursziel von 45,9 US-Dollar. Das entspricht einem Kurspotenzial von knapp 40 Prozent.

Als "Hauptnutznießer" des IRA hat die Citi LG Energy Solution betitelt. Eine solide Marktposition in Nordamerika und die Chance auf weitere Anteile, machten den Titel interessant. Ein Kursanstieg von über 20 Prozent sei für die südkoreanische Aktie drin.

Einen ähnlichen Kurssprung trauen die Citi-Analysten Panasonic zu. "Die Fähigkeit, Investitionsrisiken einzugehen, um die schnell steigende Nachfrage zu befriedigen, stellt einen wichtigen Wendepunkt für das Unternehmen und das Batteriegeschäft dar", lauten die Argumente für das japanische Unternehmen.

Als vierten Top-Pick nennt Citi Albemarle. Der US-amerikanische Spezialchemiekonzern sei "einer der größten und kostengünstigsten Akteure in der Lithiumindustrie" und in einer hervorragenden Position, um vom Wachstum der Nachfrage nach E-Autos zu profitieren, so die Bank. Sie gab Albemarle ein Kursziel von 275 US-Dollar. Das impliziert ein Aufwärtspotenzial von circa 32 Prozent.

