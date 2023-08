Köln (ots) -Wer sind die Menschen, die sich für ihre Schule engagieren? Die dafür sorgen, dass sich alle dort wohlfühlen? Und dass das Lernen Spaß macht!? Mit einem Themenschwerpunkt auf allen Kanälen begleitet der WDR den Schulstart in Nordrhein-Westfalen - und stellt ab dem 7. August zwei Wochen lang "Helden des Schulhofs" vor. Darunter sind engagierte Lehrer:innen, Schüler:innen und auch Hausmeister:innen aus dem Westen, die ihre Schule besonders machen.Themenschwerpunkt im FernsehenZum Auftakt des crossmedialen Themenschwerpunkts zeigt das WDR Fernsehenam 7. August um 22.15 Uhr eine neue Folge der Langzeitdokumentation "Kinder des Westens". Darin geht es um Kinder, die von Armut betroffen sind. Moderatorin Anna Planken trifft in der dritten Folge Elijod, Shirley und Amal persönlich wieder. Sie schaut nach, was im Leben der Drei passiert ist, was ohne die Unterstützung der Zuschauer:innen so vielleicht nicht möglich gewesen wäre.Um 23 Uhr läuft eine neue Folge ANDAZ - Die Latenight-Show mit Tülin Tekkal. Zu Gast ist die Berliner Sängerin Elif, die schon früh darum kämpfen musste, ihren eigenen Weg gehen zu können. Sie erzählt bei ANDAZ, warum sie sich in der Schule am meisten zu Hause gefühlt hat. Im Anschluss daran ist ab 23.30 Uhr die vierteilige Dokureihe "Menschen hautnah: Hauptschule - und dann?" zu sehen.Die neuen Folgen "Kinder des Westens" und "Andaz" stehen für akkreditierte Journalist:innen bereits jetzt im Vorführraum zur Verfügung.Die Ausgaben der WDR Lokalzeit begleiten den Themenschwerpunkt über die gesamten zwei Wochen. Unter den "Helden des Schulhofs", die sich überall im Westen mit besonderen Ideen und Initiativen für ihre Schule einsetzen, ist zum Beispiel eine Grundschullehrerin aus Datteln, die zur besseren Leseförderung eine geheime Zeichensprache entwickelt hat. Eine weitere "Heldin des Schulhofs" ist eine zwölfjährige Gesamtschülerin aus Münster, die als Sportpatin eine jüngere, sozial benachteiligte Mitschülerin unterstützt. Und in Schwerte haben einige Lehrer:innen und Schüler:innen einen eigenen Foodtruck mit nachhaltigem Catering auf die Beine gestellt.Reporter:innen des Newsrooms berichten außerdem aus einer Gesamtschule in einem Gelsenkirchener Brennpunkt. Sie sprechen mit Schüler:innen, Leher:innen und dem Schulleiter darüber wie es gelingt, trotz vieler Probleme guten Unterricht zu machen - und wie der Lehrerberuf wieder attraktiver werden kann. Der Beitrag läuft am 7. August in der Aktuellen Stunde (18.45 Uhr im WDR Fernsehen), im WDR 5 Morgenecho (ab 6.05 Uhr) und über die Newsapp WDR aktuell."Helden des Schulhofs" im Radio und onlineBegleitet wird der Themenschwerpunkt vom 7. August bis 21. August auch im WDR Radio: Bei WDR 2 geht es während der gesamten zwei Wochen vor allem um die Lehrer:innen. Was macht gute Lehrer:innen aus? Was wünschen sie sich selbst? Und: Warum haben sie sich für ihren Beruf entschieden?1LIVE schaut, wie sehr KI das Schulsystem und das System Noten verändern kann. Denn wenn künstliche Intelligenz schon das bayrische Abi bestehen kann, sollten dann nicht auch die Kriterien für Noten und Bewertungen angepasst werden? Außerdem stellt 1LIVE besondere Schulfächer und Lernkonzepte vor und spricht mit Prominenten wie Negah Amiri, Ski Aggu oder Tarkan Bagci über ihre Schulzeit.WDR 3 berichtet am 7. August in der Kultursendung Mosaik (ab 06.05 Uhr) darüber, wie sich das Klavier-Festival Ruhr seit ein paar Jahren zusammen mit der Bezirksregierung, dem Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung und der Lehrerausbildung an der Folkwang Uni bemüht, den sozial schwierigen Schulstandort Duisburg-Marxloh für Lehrkräfte attraktiver zu machen. Entstanden sind Grundschulen und Gesamtschulen mit Musikprofil, die für angehende Musiklehrer:innen mittlerweile tatsächlich attraktiv sind. WDR 3 begleitet einen Musiklehrer, der das Projekt von Anfang an begleitet hat und mittlerweile Schulleiter an einer Marxloher Grundschule mit knapper Personaldecke ist.Ausführliche Informationen zu den "Helden des Schulhofs" und zum WDR-Programm gibt es auch online unter:http://www.wdr.de/k/helden-des-schulhofsFotos unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR Kommunikation0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5572397