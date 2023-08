Toshiba Global Commerce Solutions eröffnete in Almere in den Niederlanden ein modernes Retail Operations Center. Mit diesem strategischen Schritt verbessert das Unternehmen die Effizienz seiner Betriebsabläufe, und die Kunden und Partner in ganz Europa erhalten einen noch besseren Service.

Das neue Retail Operations Center von Toshiba verfügt über modernste Technologien, um Einzelhändlern und Partnern in ganz Europa erstklassige, individuell konfigurierte Lösungen zu bieten. (Photo: Business Wire)

Die Einrichtung ist mit innovativer Technologie sowie einem leistungsfähigem Bestandsmanagementsystem ausgestattet. Damit kann Toshiba seine Lagerhaltung optimieren, den Bestand in Echtzeit verfolgen und maßgeschneiderte Lösungen konfigurieren, die den Anforderungen von Einzelhändlern und Partnern entsprechen.

"Die Eröffnung des neuen Retail Operations Centers ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Bestreben, unseren Kunden in ganz Europa einen hervorragenden Service zu bieten", sagt Linda Scott, Executive Director of European Operations bei Toshiba Global Commerce Solutions in Europa. "Die strategische Lage des Operation Centers in der Nähe von Amsterdam ermöglicht den Zugang zur ausgezeichneten Infrastruktur sowie zu den logistischen Vorteilen der Niederlande. Wichtige Verkehrswege befinden sich in der Nähe, und internationale Versanddienste sind einfach verfügbar. Dies macht es zum perfekten Standort, um die Abläufe des europäischen Handels zu zentralisieren, unsere betriebliche Effizienz zu steigern und unseren Kunden und Partnern mehr und hochwertigere Dienstleistungen zu bieten."

Toshiba Global Commerce Solutions weiß, dass jeder Kunde einzigartig ist und bei der Implementierung von Einzelhandelslösungen spezifische Anpassungen benötigt. Am neuen Standort können Kunden mit dem erfahrenen Team von Toshiba zusammenarbeiten, um maßgeschneiderte Implementierungslösungen zu entwickeln, die perfekt auf ihre spezifischen Bedürfnisse und auf ihre Planungen bei der Einführung in den Filialen abgestimmt sind.

"Das Retail Operations Center spielt eine zentrale Rolle in der Wachstumsstrategie unseres Unternehmens und ermöglicht es Toshiba, sein Angebot an maßgeschneiderten Dienstleistungen für den Einzelhandel zu erweitern und neue Märkte zu erschließen", so Andrew Mc Daniel, Senior Vice President und Managing Director in Europe. "Wir erleben bereits jetzt, wie effizient das Center für unsere Kunden sein kann. Dieser Meilenstein unterstreicht unser Anliegen, unsere Kunden noch besser zu bedienen, unsere Abläufe zu verschlanken und unsere Position als führender Anbieter von Komplettlösungen im IT Bereich der Retail Store Solutions zu stärken."

Über Toshiba Global Commerce Solutions

Toshiba Global Commerce Solutions ermöglicht dem Einzelhandel, mithilfe eines dynamischen Ökosystems aus intelligenten, agilen Lösungen und Services erfolgreich zu sein. Einzelhändler können sich damit beständig mit den Generationen der Verbraucher entwickeln und sich an die Marktbedingungen anpassen. Ein globales Team engagierter Mitarbeiter und Partner unterstützt Einzelhändler dabei, mehr Transparenz und Kontrolle über ihre Betriebsabläufe zu erhalten. Gleichzeitig haben sie die Flexibilität, um Einkaufserlebnisse zu gestalten, zu skalieren und zu transformieren, die den Anforderungen der Verbraucher frühzeitig gerecht werden, auch wenn sich diese ständig verändern.

