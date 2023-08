© Foto: picture alliance / Zoonar | DesignIt



Pünktlich zur Berichtssaison ziehen die Ölpreise wieder an. Auch wenn die Ergebnisse aus dem Jahr 2022 kaum zu toppen sind. Analysten sehen bei Exxon, Chevron und Co. noch Potenzial.

Verglichen mit dem Vorjahresquartal, das vom Ausbruch des Ukraine-Krieges und stark steigenden Rohstoffpreisen geprägt war, ist der Gewinn bei Öl-Riese Exxon um 56 Prozent eingebrochen. Doch das Management richtet den Blick schon wieder nach vorn und freut sich über die aktuell steigenden Ölpreise. Ein Barrel der Sorte Brent kostet derzeit wieder über 85 US-Dollar.

Exxon-CEO Darren Woods erwartet in diesem und im nächsten Jahr eine Rekordnachfrage nach Öl, was die Energiepreise in der zweiten Jahreshälfte in die Höhe treiben könnte, so Woods laut Reuters. "Wir werden einen gewissen Aufwärtsdruck erleben, da sich die Nachfrage ändert und wir nur begrenzte Möglichkeiten haben, das Angebot deutlich zu erhöhen."

Halten-Rating für Exxon, Kaufen für Chevron

RBC-Analyst Biraj Borkhataria bleibt zurückhaltend bei der Exxon-Aktie und rät aktuell zum Halten mit einem Kursziel von 120 US-Dollar. Die Ergebnisse von Exxon fielen in den Bereichen Gewinn und Cashflow etwas schwächer aus als erwartet", schrieb RBC-Analyst Biraj Borkhataria in einer Mitteilung.

Die Exxon-Aktie hat seit Jahresbeginn fast acht Prozent verloren und läuft seit Monaten seitwärts, ähnlich wie bei Konkurrent Chevron. Immerhin dürfte sich Chevron nach seinen Quartalszahlen vom Freitag über ein Upgrade von Goldman Sachs freuen. Analyst Neil Mehta stufte die Aktie von Neutral auf Kaufen hoch und setzte sein Kursziel bei 187 US-Dollar fest.

TotalEnergies mit 43 Prozent Kurspotenzial?

Auch für TotalEnergies sind Analysten derzeit positiv gestimmt. "Die Aussichten bleiben robust, mit Wachstum in Uganda und Brasilien im Ölgeschäft und eine stärkere Position im

Flüssigerdgas (LNG)", schreibt Berenberg-Analyst Henry Tarr, der das Kursziel auf 63 Euro festlegt.

Noch bullisher ist Baader-Analystin Elif Binici, die ein Kursziel von 78,50 Euro für TotalEnergies sieht. "TotalEnergies war im zweiten Quartal mit Übernahmen und Projektankündigungen in mehreren Geschäftsbereichen der aktivste Akteur unter den Wettbewerbern", schreibt Binici. Im Juli hatte TotalEnergies bei einer Auktion der Bundesnetzagentur den Zuschlag für zwei Windparks in der Nordsee erhalten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion