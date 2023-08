Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Marinomed Biotech -2,28% auf 42,8, davor 4 Tage im Plus (9,5% Zuwachs von 40 auf 43,8), Mayr-Melnhof -3,86% auf 134,4, davor 4 Tage im Plus (4,33% Zuwachs von 134 auf 139,8), Semperit -1,89% auf 20,75, davor 4 Tage im Plus (5,49% Zuwachs von 20,05 auf 21,15), Flughafen Wien +0,54% auf 46,6, davor 3 Tage im Minus (-0,75% Verlust von 46,7 auf 46,35). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:RBI 13,77 (MA100: 14,11, xD, davor 21 Tage über dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Österreichische Post 32,05 (MA200: 32,59, xD, davor 212 Tage über dem MA200). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: VIG (1 Platz gutgemacht, von 8 auf 7); dazu, Österreichische Post (-1, von 7 auf 8), Uniqa (+1, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...