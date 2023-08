EQS-Ad-hoc: technotrans SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

technotrans SE passt Prognose für 2023 an. Konzernumsatz am oberen Ende der Prognose (255 - 265 Mio. €) erwartet. Ausblick für EBIT-Marge auf 5,0 % - 6,0 % gesenkt (bisher: 6,2 % - 7,2 %).



Sassenberg, 02.08.2023 - Die technotrans SE passt ihre bisherige Prognose für das Geschäftsjahr 2023 an. Der Vorstand erwartet einen Konzernumsatz am oberen Ende der veröffentlichten Bandbreite zwischen 255 und 265 Mio. €. Die prognostizierte EBIT-Marge wird von der bisherigen Spanne zwischen 6,2 % und 7,2 % auf 5,0 % bis 6,0 % gesenkt. Entsprechend wird der Return on Capital Employed (ROCE) in einem Bereich zwischen 13,0 % und 14,0 % erwartet. Ausschlaggebend hierfür sind folgende Entwicklungen: Gemäß vorläufiger Zahlen zur Geschäftsentwicklung hat der technotrans-Konzern in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2023 einen Konzernumsatz in Höhe von 132,5 Mio. € generiert, der mit einem Zuwachs von 16,3 % deutlich über dem Vorjahr liegt. Für die verbleibenden sechs Monate des Geschäftsjahres erwartet der Vorstand, dass Erhöhungen der Verkaufspreise ihre volle Wirksamkeit entfalten und der hohe Auftragsbestand weiter erfolgreich abgebaut werden kann. Entsprechend wird mit einem fortgesetzt starken Konzernumsatz gerechnet. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2023 liegen das operative Konzernergebnis (EBIT) in Höhe von 5,9 Mio. € und die hieraus abgeleitete EBIT-Marge von 4,5 % aufgrund von überwiegend temporären Belastungen unter den Erwartungen des im Vorfeld bereits schwächer geplanten 1. Halbjahres. Hinsichtlich der erwarteten Ertragslage für das Gesamtjahr sind allerdings neue, ergebnisbelastende Faktoren im 2. Halbjahr 2023 zu berücksichtigen. Hierzu zählen eine schwächere konjunkturelle Entwicklung mit negativen Auswirkungen auf den Produktmix insbesondere in den Fokusmärkten Plastics sowie Healthcare & Analytics, geringer als erwartetet ausfallende Preisrückgänge auf der Beschaffungsseite und eine rückläufige Umsatzentwicklung am Standort Taicang, China, so dass hieraus kein positiver Ergebnisbeitrag mehr erwartet wird. Der Halbjahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2023 wird am 8. August 2023 veröffentlicht.



