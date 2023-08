Die Zusammenarbeit stärkt die Sicherheit von Betriebstechnologien zum Schutz der cyber-physischen Systeme von Kunden

Armis, das marktführende Asset-Intelligence- und Sicherheitsunternehmen, hat heute eine strategische Partnerschaft mit dem internationalen Beratungsunternehmen für Cybersicherheit, Security Risk Advisors (SRA), bekannt gegeben. Diese Zusammenarbeit unterstützt die gemeinsamen Kunden, da beide Unternehmen ihr jeweiliges Know-how zur Sicherung von Betriebstechnologie (OT) und zum Schutz von cyber-physischen Systemen (CPS) einsetzen.

Mit der zunehmenden Vernetzung der Betriebstechnologie wird die Verantwortung für die Überwachung und Sicherung dieser Anlagen immer wichtiger, um die Kontinuität des Geschäftsbetriebs, die Lieferkette und die Verbraucher zu schützen.

"Wir sind sehr stolz darauf, mit solch unglaublichen, globalen Partnern wie SRA zusammenzuarbeiten", sagte Tim Mackie, Vice President Worldwide Channels, Biz Dev and Alliances, Armis. "Die spezialisierten Sicherheitsdienstleistungen von SRA in Kombination mit unserer Technologie und unserem Know-how sind für unsere gemeinsamen Kunden von großem Nutzen. Wir freuen uns, diese Partnerschaft zu formalisieren und eng zusammenzuarbeiten, um kritische cyber-physische Systeme besser zu schützen."

Armis bietet die branchenweit umfassendste Asset-Intelligence-Plattform, die eine einheitliche Anlagentransparenz und überlegene Sicherheit für Unternehmen bietet, die sich vor unbemerkten Betriebs- und Cyber-Risiken schützen, die Effizienz steigern, die Nutzung von Ressourcen optimieren und neue Technologien sicher einsetzen müssen, um zu wachsen.

"Die wahrscheinlichste Ursache dafür, dass ein Produkt nicht an die Patienten geliefert werden kann, ist ein möglicher Vorfall, bei dem ein Cyberangriff eine Anlage außer Betrieb setzt und die computergesteuerten Geräte unbrauchbar macht", so Mike Towers, Chief Security and Trust Officer, Takeda Pharmaceuticals. "Wir haben Armis in erster Linie für diesen Anwendungsfall eingesetzt, um unsere Lieferkontinuität und die Ausfallsicherheit unseres gesamten Fertigungsprozesses zu verbessern. Für Takeda hat die sichere Lieferung unserer Medikamente an die Patienten oberste Priorität, und Armis trägt entscheidend dazu bei, dass uns das gelingt."

"Unsere Zielsetzung ist es, unsere Kunden beim Aufbau von Cybersicherheit in ihrem CPS/OT-Ökosystem zu unterstützen, und unsere Partnerschaft mit Armis trägt genau dazu bei", erklärte Jason Rivera, Director, Cyber Physical Systems/OT Security, Security Risk Advisors. "Dank der Partnerschaft mit Armis sind wir in der Lage, unsere Kunden besser zu schützen, denn wir behalten ihre Vermögenswerte und potenzielle Risiken für ihre Umgebung kontinuierlich im Blick. Die Plattform von Armis ermöglicht es uns, bei CPS/OT-Sicherheitsmaßnahmen proaktiver vorzugehen und besser auf Sicherheitsereignisse und -vorfälle zu reagieren. Wir schließen die Lücke zwischen der branchenführenden Technologie von Armis und Unternehmen, die ihre CPS/OT-Sicherheitsfähigkeiten ausbauen müssen."

SRA ist Mitglied des Armis Partner Experience (APEX) Programms. Dieses Programms ist darauf ausgelegt, langfristige, strategische Beziehungen zwischen Armis und seinen Partnern aufzubauen und die Zusammenarbeit zu fördern, um Kunden bestmöglich zu betreuen. Bewerben Sie sich hier, um Partner zu werden.

Weitere Informationen über die OT-Cybersicherheitslösungen von Armis und darüber, wie das Unternehmen Kunden bei der Sicherung ihrer Betriebstechnologie unterstützt, finden Sie hier: https://www.armis.com/solutions/ot-device-security/

Um eine ICS-Risikobewertung von Armis anzufordern, besuchen Sie: https://www.armis.com/ics-security-risk-assessment/

Um mehr über die Sicherheitsdienste von SRA für Cyber Physical Systems zu erfahren, besuchen Sie: https://sra.io/cpss

Über Armis

Armis, das marktführende Asset-Intelligence- und Sicherheitsunternehmen, stellt die branchenweit erste vereinheitlichte Asset Intelligence-Plattform bereit, welche auf die neue Bedrohungslandschaft ausgerichtet ist, die durch vernetzte Geräte entsteht. Zahlreiche Fortune 100-Unternehmen vertrauen auf unseren kontinuierlichen Schutz in Echtzeit, um alle verwalteten und nicht verwalteten Assets in den Bereichen IT, Cloud, IoT-Geräte, medizinische Geräte (IoMT), Betriebstechnologie (OT), industrielle Kontrollsysteme (ICS) und 5G mit vollem Kontext zu sehen. Armis leistet passives Cyber-Asset-Management, Risikomanagement und die automatisierte Durchsetzung von Maßnahmen. Es handelt sich um ein privates Unternehmen mit Hauptsitz im US-Bundesstaat Kalifornien.

Über Security Risk Advisors

Security Risk Advisors (SRA) bietet spezialisierte Sicherheitsdienstleistungen an, darunter Penetrationstests, Purple Teams, Cloud-Sicherheit, Ausfallsicherheit, Cyber Physical Systems Security, Engineering und 24x7x365 Cybersecurity Operations. SRA hat sich zum Ziel gesetzt, täglich ein "höheres Niveau" zu erreichen, um seine Kunden und deren Kunden zu schützen. Das Unternehmen bietet Sicherheitsdienstleistungen für Fortune- und Global 1000-Unternehmen, innovative Technologie-Startups und missionsorientierte gemeinnützige Organisationen. Der Hauptsitz von SRA befindet sich in Philadelphia, mit Niederlassungen in Rochester, NY und Kilkenny, Irland.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230802699424/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Rebecca Cradick

Senior Director, Global Communications

Armis

pr@armis.com

Doug Webster

Marketing Manager

SRA

info@sra.io