Dieser jüngste Erfolg schließt sich an die bereits erhaltenen ASTM-Zertifizierung des Unternehmens an und verbessert die Eigenschaften und erweitert die Endanwendungen für seinen auf Mikroalgen basierenden Biozement und -beton.

Prometheus Materials, ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der nachhaltigen Baumaterialien, gab heute das Erreichen bemerkenswerter Ergebnisse bei den Schallabsorptionstests gemäß ASTM C423 für seine bahnbrechende Biozement- und Biobetontechnologie bekannt. Das Unternehmen entwickelt revolutionäre kohlenstofffreie Baulösungen, die eine hervorragende Alternative zu kohlenstoffintensivem Portlandzement sind.

Prometheus Materials' superior sound-absorption performance compared to traditional concrete (Graphic: Business Wire)

Das Johns Manville Technical Center in Littleton im US-Bundesstaat Colorado eine Forschungs- und Entwicklungseinrichtung von Weltrang führte die unabhängigen Tests durch, die ergaben, dass der Bio-Beton von Prometheus Materials einen Geräuschreduzierungskoeffizienten (Noise Reduction Coefficient, NRC) von 0,60 aufweist. Dieser NRC-Wert bedeutet, dass 60 des Schalls absorbiert werden zwölf Mal so viel wie bei herkömmlichem Beton.

Die erste Produktlinie von Prometheus Materials aus Biobeton-Fertigteilen umfasst Mauersteine, segmentierte Modulblöcke und Schallschutzplatten bei denen diese außergewöhnliche Eigenschaft der Schallabsorption ein wesentliches Merkmal sein wird sowie Pflastersteine und Rasengittersteine. Diese Produkte sind derzeit strikt nur für ausgewählte Projekte erhältlich; die kommerzielle Verfügbarkeit ist für die erste Hälfte des Jahres 2024 angesetzt.

Diese unübertroffene Schallabsorption ist aufgrund der Kostenersparnis und der besseren Umweltverträglichkeit ein waher Segen für verschiedene Branchen. In Umgebungen, in denen Lärm schädlich oder ablenkend sein kann, sind Bauherren oft auf Sekundärprodukte angewiesen, um zumindest ein gewisses Maß an Lärmminderung zu erreichen. Abgesehen von den zusätzlichen Kosten, können diese Materialien mitunter auch negative Auswirkungen haben einschließlich gesundheitlicher Risiken. Mit den Biozement- und Biobetonprodukten von Prometheus Materials können solche Einrichtungen jedoch ohne Mehrkosten, Sicherheitsbedenken oder andere Nachteile schalldämpfende Eigenschaften haben. Wohngebäude, gewerbliche und institutionelle Gebäude, Amphitheater, Musikstudios, Autobahnbarrieren und viele andere Endanwendungen werden von dieser außergewöhnlichen Lärmminderung profitieren und gleichzeitig ihren CO2-Fußabdruck verringern.

"Unsere jüngsten ASTM-Testergebnisse sind Ausdruck unseres Engagements für innovatives Design", sagte Loren Burnett, Präsident, CEO und Mitgründer von Prometheus Materials. "Wir haben ein neuartiges Material entwickelt, das eine kohlenstofffreie Alternative zu herkömmlichem Beton darstellt und gleichzeitig weitere Leistungsvorteile und Anwendungen bietet. Wir sind stolz darauf, der Bauindustrie den Weg in eine technologisch fortschrittlichere und umweltverträglichere Zukunft zu ebnen."

Vishaan Chakrabarti, FAIA FRAIC renommierter Architekt, Akademiker und Wirtschaftsführer mit dem Schwerpunkt auf nachhaltigem Design, Gründer und Kreativdirektor von Practice for Architecture Urbanism (PAU) sowie Mitglied des Verwaltungsrats von Prometheus Materials war ebenfalls begeistert. "Testergebnisse wie diese beweisen, dass Prometheus Materials weit mehr als kohlenstofffreien Beton entwickelt hat was an sich schon eine enorme Leistung ist", sagte er. "Mit diesem Maß an Schallabsorption und anderen Eigenschaften, die derzeit getestet werden, liegt es auf der Hand, dass dieses Material eine Reihe von Produkten hervorbringen wird, die auf völlig neu definierten Vorstellungen davon basieren, was Beton sein und leisten kann."

Prometheus Materials bleibt im Baustoffsektor ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Innovation. Mit diesen Schallabsorptionsergebnissen nach ASTM C423, die zu den bereits erlangten Zertifizierungen nach ASTM C129 und C90 hinzukommen, sowie weiteren Eigenschaften seines Biozements und Biobetons, die mit denen von herkömmlichem Beton vergleichbar oder diesen sogar überlegen sind, kann das Unternehmen die Bauindustrie auf dem Weg in eine modernere und nachhaltigere Zukunft voranbringen.

Über Prometheus Materials

Prometheus Materials ist Anbieter von nachhaltigen Baumaterialien, die den Übergang der Welt in eine kohlenstoffnegative Zukunft beschleunigen. Inspiriert von biologischen Prozessen in der Natur, stellt das Unternehmen mit Hilfe von Mikroalgen einen Biozement her, der eine Alternative zu kohlenstoffintensivem Portlandzement ist. Wenn dieser Biozement mit Zuschlagstoffen gemischt wird, entsteht ein kohlenstofffreier Biobeton mit mechanischen, physikalischen und thermischen Eigenschaften, die denen von Portlandzementbeton gleichkommen. Erfahren Sie mehr darüber, wie das Unternehmen die Dekarbonisierung der Bauindustrie unterstützt, unter prometheusmaterials.com.

