Die vom Spanischen Nationalen Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung (CNIC) und Ferrer entwickelte kardiovaskuläre Polypille wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in ihre Liste der unentbehrlichen Medikamente1 aufgenommen.

Diese kardiovaskuläre Polypille enthält drei Wirkstoffe (Acetylsalicylsäure, Ramipril und Atorvastatin) und hat sich bei der Vorbeugung von kardiovaskulären Ereignissen nach einem Herzinfarkt als wirksam erwiesen. Die Sterblichkeit durch kardiovaskuläre Ursachen wurde um 33 reduziert. Dies wurde durch die SECURE2 Studie bestätigt, deren Ergebnisse im August 2022 im New England Journal of Medicine3 (NEJM) veröffentlicht wurden..

"De Ergebnisse der SECURE-Studie zeigen zum ersten Mal, dass die von CNIC und Ferrer entwickelte kardiovaskuläre Polypille eine klinisch relevante Reduktion von wiederkehrenden kardiovaskulären Ereignissen bei Patienten nach einem Herzinfarkt erreicht", sagte Dr. Valentín Fuster, Hauptprüfer der Studie, Generaldirektor des CNIC, Präsident des Mount Sinai Heart und Chefarzt des Mount Sinai Hospital, New York.

Wie im Bericht der WHO erklärt wird, sind "unentbehrliche Arzneimittel diejenigen, die den vorrangigen Gesundheitsversorgungsbedarf einer Bevölkerung decken. Sie sollen in funktionierenden Gesundheitssystemen jederzeit verfügbar sein, in angemessenen Darreichungsformen, in gesicherter Qualität und zu Preisen, die sich der Einzelne und die Gesundheitssysteme leisten können."

Laut Oscar Pérez, Chief Marketing, Market Access and Business Development Officer bei Ferrer, "beweist die 33 %ige Verringerung der kardiovaskulären Sterblichkeit die Wirksamkeit der Behandlung mit Trinomia4 im Vergleich zur Standardbehandlung. Die Aufnahme dieser therapeutischen Lösung in die WHO-Liste der unentbehrlichen Arzneimittel bestätigt unser Ziel, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben, und ist ein wichtiger Schritt in unserer Mission, Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen einen signifikanten und differenzierten Nutzen zu bringen."

Derzeit wird die von CNIC und Ferrer entwickelte kardiovaskuläre Polypille in 25 Ländern vermarktet. Die Möglichkeit einer Ausweitung des Vertriebs auf weitere Gebiete, einschließlich der Vereinigten Staaten, wird derzeit geprüft.

