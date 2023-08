Die E-Learning-Branche in Lateinamerika boomt dank des verbesserten Internetzugangs und der Verbreitung von Mobilgeräten. Digitale Zahlungen spielen eine entscheidende Rolle bei seiner Entwicklung, indem sie Sicherheit und Expansion in neue Märkte bieten. Wir haben Fiorella Lezama, Director of Global Partnerships bei PayRetailers, interviewt, um ihre Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie man E-Learning-Geschäfte in aufstrebenden Märkten in Lateinamerika durch auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnittene Zahlungslösungen ausbauen kann.

Der lateinamerikanische E-Learning-Markt verzeichnet ein stetiges Wachstum mit einer überwiegend jungen und digital-affinen Bevölkerung. Im Vergleich zu anderen Regionen zeichnet es sich durch seine Dynamik im Zahlungsverkehr aus, die durch die Einfachheit der Verarbeitung, die Sicherheit und den Komfort, den es bietet, angetrieben wird.

PayRetailers bietet Spitzentechnologie für die nahtlose und lokalisierte Integration in Websites und Anwendungen in Lateinamerika. Ihre Lösung optimiert das Zahlungserlebnis und bietet mehrere Zahlungsoptionen mit über 250 globalen und lokalen Methoden, eine optimale und sichere Abdeckung mit einer einzigen Integration für mehr als 12 Märkte und intelligentes Routing, um die Konversionsraten zu verbessern und Vertrauen bei den Nutzern aufzubauen. "Wir überwinden infrastrukturelle Hindernisse, indem wir Geschwindigkeit, Innovation und Sicherheit im Zahlungsprozess bieten, den grenzüberschreitenden Handel fördern und das Kauferlebnis im E-Learning-Ökosystem verbessern", sagt Fiorella.

Das Wachstumspotenzial auf dem lateinamerikanischen Markt ist mit einer Bevölkerung von 640 Millionen Menschen beträchtlich. E-Learning ist für Studenten und für die Ausbildung von entscheidender Bedeutung, wobei die Akzeptanz in Mexiko und Brasilien (41 %), Kolumbien (39 %) sowie Argentinien und Chile (30 %) besonders hoch ist. Die zunehmende Internetverbreitung in der Region hat den Zugang zum Online-Lernen selbst in ländlichen Gebieten erweitert und über 120 Millionen Menschen erreicht.

PayRetailers erfüllt die lokalen gesetzlichen Anforderungen und bietet zuverlässige Zahlungsmethoden, die Unternehmen dabei helfen, Kunden zu gewinnen und ihre Einnahmen zu steigern. "Wir sind uns der neuesten Vorschriften bewusst und setzen Sicherheitsmaßnahmen ein, wie z. B. Anti-Geldwäsche-Prävention und Know-Your-Customer (KYC)-Verfahren, um den regulatorischen Herausforderungen proaktiv zu begegnen", kommentiert sie.

Als Unternehmen mit europäischen Wurzeln weiß PayTech, wie wichtig es ist, starke Allianzen aufzubauen und seinen E-Learning-Kunden in Lateinamerika einen hochwertigen Service zu bieten. Fiorella erklärt: "Indem wir unser europäisches Fachwissen mit einem tiefen Verständnis des lateinamerikanischen Marktes verbinden, können wir Zahlungslösungen anbieten, die den Bedürfnissen der Nutzer wirklich gerecht werden und E-Learning-Unternehmen helfen, in der Region zu expandieren und erfolgreich zu sein."

Da jeder Markt seine Besonderheiten hat, ist es wichtig, eine detaillierte Potenzialanalyse durchzuführen und einen auf das jeweilige Land zugeschnittenen Strategieplan zu erstellen. Die Nutzung des Netzwerkeffekts in der Region kann sehr vorteilhaft sein, da es Ähnlichkeiten in den Verbrauchergewohnheiten und der Positionierung gibt, die es ermöglichen, physische Grenzen zu überwinden und ein breiteres Publikum in Lateinamerika zu erreichen. Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Unternehmen ihren Erfolg maximieren und das Wachstumspotenzial auf dem lateinamerikanischen Markt nutzen.

Der E-Learning-Markt in Lateinamerika weist ein enormes Wachstumspotenzial auf, insbesondere in Ländern wie Brasilien, Mexiko, Argentinien, Chile, Kolumbien, Peru, Bolivien, Uruguay und Ecuador, angetrieben durch die zunehmende Internetdurchdringung und die steigende Zahl von Smartphones. Nach Schätzungen der Forschungsabteilung von Statista wird der E-Learning-Markt in Lateinamerika in diesem Jahr 3 Billionen Dollar erreichen.

