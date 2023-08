Die innovative Anlage kombiniert Farbentwicklung und -anwendung und nutzt KI-Tools

PPG (NYSE: PPG) gab heute die Eröffnung eines Kompetenzzentrums an seinem Standort in Quattordio, Italien, bekannt, das die Effizienz bei der Entwicklung und Anwendung von Autofarben steigern soll. Die Investition in Höhe von 2,6 Millionen US-Dollar (2,3 Millionen Euro) kombiniert Farbentwicklung und -anwendung in einem einzigen Prozess, wodurch die Vorlaufzeiten bis zur Markteinführung neuer Farben verkürzt, die Kosten optimiert und die Farbleistung maximiert werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230802222467/de/

PPG has inaugurated a center of excellence at its Quattordio, Italy site that will increase the efficiency for automotive color development and application. (Photo: Business Wire)

Die Anlage ist mit Tools auf Basis der künstlichen Intelligenz (KI) ausgestattet, die zur Farbentwicklung und Qualitätskontrolle eingesetzt werden. Dazu gehört ein Tool für statistisches und maschinelles Lernen, mit dem die Anzahl der Farbanpassungsschritte reduziert werden kann, wodurch sich die Kosten und die Gesamtzykluszeit bei der Entwicklung von Basislacken und farbigen Produkten verringern.

"Mit dieser neuen Anlage will PPG seine Farbentwicklung auf ein neues Niveau heben und digitale Tools einsetzen, um die Prozesse zu vereinfachen und zu modernisieren", sagte Federico Menta, PPG Global Director, Decorative Business, Automotive Coatings. "Sie ist auch eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir die Erwartungen unserer Kunden in Bezug auf Geschwindigkeit, Genauigkeit und Qualität erfüllen können."

Quattordio ist ein wichtiger Produktionsstandort und Innovationszentrum für PPG Automotive Coatings in Europa. Quattordio verfügt außerdem über ein Styling-Center, das die Untersuchung und Entwicklung neuer Autofarben unterstützt.

"Dieses Projekt spiegelt das Bestreben von PPG wider, der Partner erster Wahl zu sein, wenn es darum geht, den wachsenden Bedarf der Kunden an innovativen Lacken und Beschichtungen zu decken und branchenführende Lösungen zu liefern, die Produktivitäts- und Nachhaltigkeitsvorteile bieten", so Isabella Ercole, PPG Operations Director EMEA, Segment Industrial Coatings. "Dieses neue Kompetenzzentrum, das die Entwicklung und Anwendung von Farben in sich vereint, ist auch eine Investition in unsere Mitarbeiter, die von einem innovativen Arbeitsplatz profitieren und ihre Fähigkeiten in der Zusammenarbeit als One PPG Team verbessern können."

