ReNew Energy Global Plc ("ReNew" oder "das Unternehmen") (NASDAQ: RNW, RNWWW) kündigte heute an, dass das Unternehmen am 12. September 2023 in London, Vereinigtes Königreich, seine zweite Jahreshauptversammlung (JHV) der Aktionäre abhalten wird.

Die Gesellschaft wird der JHV folgende Beschlüsse vorschlagen:

Beschluss Nr. 1 Entgegennahme der gemäß dem U.K. Companies Act erstellten Jahresberichte und -abschlüsse des Unternehmens für das am 31. März 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr Beschluss Nr. 2 Genehmigung des Berichts über die Vergütung der Direktoren des Unternehmens für das am 31. März 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr Beschlüsse Nr. 3 5 Genehmigung der Wiederberufung von nicht geschäftsführenden unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern: Herr Manoj Singh; Sir Sumantra Chakrabarti und Frau Vanitha Narayanan Beschlüsse Nr. 6 8 Genehmigung der Berufung von nicht geschäftsführenden unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern: Frau Paula Gold-Williams, Frau Nicoletta Giadrossi und Herr Philip Graham New Beschluss Nr. 9 Wiederbestellung von KNAV Limited zur Abschlussprüferin der Gesellschaft im Vereinigten Königreich Beschluss Nr. 10 Bevollmächtigung des Vorstands und Prüfungsausschusses, die Vergütung der Rechnungsprüfer festzulegen Beschluss Nr. 11 Ergänzung zum 2021 Incentive Plan zur Erhöhung des Gesamtaktienlimits von 65.030.161 Aktien auf 88.000.000 Aktien Beschluss Nr.12 Ergänzung zum Non-Employee 2021 Incentive Plan zur Erhöhung des Gesamtaktienlimits von 300.000 Aktien auf 1.300.000 Aktien Beschluss Nr.13 Genehmigung zur Zuteilung von Aktien in Verbindung mit dem 2021 Incentive Plan und dem Non-Employee 2021 Incentive Plan Beschluss Nr. 14 Aufhebung von Vorkaufsrechten für die Zuteilung von Beteiligungspapieren im Zusammenhang mit dem 2021 Incentive Plan und dem Non-Employee 2021 Incentive Plan und Beschluss Nr. 15 Änderung der Unternehmenssatzung aufgrund der Änderung der Gesellschaftervereinbarung

Nur Aktionäre, die um 23:59 Uhr (US-Ostküstensommerzeit) am 10. August 2023 (dem "Stichtag") eingetragen sind, sind berechtigt, an der JHV teilzunehmen und abzustimmen. Änderungen am Mitgliederverzeichnis nach dem Stichtag werden bei der Bestimmung des Teilnahme- und Stimmrechts einer Person auf der Versammlung nicht berücksichtigt. Wirtschaftlich berechtigte Aktionäre, deren Aktien an der Gesellschaft in einem Wertpapierdepot oder von einem Makler, einer Bank oder einem anderen Treuhänder gehalten werden, erhalten Informationen darüber zugestellt, wie sie Anweisungen für die Abstimmung mit ihren Aktien auf der Versammlung erteilen können.

Die Einberufung der JHV und die nach dem U.K. Companies Act erstellten Jahresabschlüsse und -berichte des Unternehmens für das am 31. März 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr (mit dem Bericht des Verwaltungsrats, dem Strategiebericht, dem Bericht über die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder, dem Jahresabschluss und dem Bericht der Abschlussprüferin für das am 31. März 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr) werden voraussichtlich am oder um den 14. August 2023 veröffentlicht und sind dann im Bereich "Investor Relations" auf der Website von ReNew unter https://investor.renew.com sowie auf der Website der US-amerikanischen Börsenaufsicht (U.S. Securities and Exchange Commission) unter www.sec.gov verfügbar. Die Aktionäre können Dokumente kostenlos in Papierform anfordern, indem sie einen schriftlichen Antrag an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft richten.

Über ReNew

ReNew ist Indiens führendes Unternehmen im Bereich der Dekarbonisierungslösungen, das an der Nasdaq notiert ist (Nasdaq: RNW, RNWWW). Mit einem Portfolio an sauberer Energie von rund 13,7 GW auf Bruttobasis (Stand: 31. März 2023) ist ReNew eines der größten Unternehmen seiner Art weltweit. ReNew ist nicht nur ein bedeutender unabhängiger Stromerzeuger in Indien, sondern bietet auch End-to-End-Lösungen in den Bereichen saubere Energie, grüner Wasserstoff, wertschöpfende Energieangebote durch Digitalisierung, Speicherung und Kohlenstoffmärkte an, die im Kampf gegen den Klimawandel immer wichtiger werden. ReNew ist nicht nur ein bedeutender unabhängiger Stromerzeuger in Indien, sondern bietet auch End-to-End-Lösungen in den Bereichen saubere Energie, grüner Wasserstoff, wertschöpfende Energieangebote durch Digitalisierung, Speicherung und Kohlenstoffmärkte an, die im Kampf gegen den Klimawandel immer wichtiger werden. Weitere Informationen finden Sie unter renew.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, Facebook, Twitter und Instagram.

