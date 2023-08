Suzano, der weltweit größte Hersteller von Marktzellstoff, geht davon aus, dass der Bau des Cerrado-Projekts, der neuen Papiermühle in der Gemeinde Ribas do Rio Pardo im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso do Sul, bis Juni 2024 abgeschlossen wird. Das Cerrado-Projekt wird jährlich 2,55 Millionen Tonnen Zellstoff produzieren, was die installierte Produktionskapazität von Marktzellstoff von Suzano auf 13,5 Millionen Tonnen pro Jahr steigern wird.

Die voraussichtliche Inbetriebnahme des auf 22,2 Milliarden BRL bezifferten Projekts wurde zeitgleich mit den Ergebnissen des zweiten Quartals 2023 (2.Q 23) bekanntgegeben. "Wir haben bereits 12,4 Milliarden BRL in das Cerrado-Projekt investiert, und trotz schwierigerer globaler Marktbedingungen generieren wir weiterhin Barmittel und setzen unsere Wachstumsstrategien um. Dazu untermauern wir unser Geschäftsmodell und unsere Wettbewerbsposition", so Walter Schalka, CEO von Suzano.

In den Ergebnissen des 2. Quartals 2023 spiegeln sich niedrigere Zellstoffpreise auf dem Weltmarkt wider sowie eine stärkere einheimische Währung, weiterhin unter Druck stehende Kosten und häufigere geplante Ausfallzeiten bei den Produktionslinien des Unternehmens. Trotz weniger günstiger globaler Märkte konnte das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA von 3,9 Milliarden BRL verzeichnen und operative Barmittel von 2,2 Milliarden BRL generieren. Der Zellstoffabsatz belief sich im 2. Quartal 2023 auf insgesamt 2,5 Millionen Tonnen, während der Papierabsatz bei insgesamt 294.000 Tonnen lag. Der Nettoerlös des Zeitraums belief sich auf 9,2 Milliarden BRL. Suzano verzeichnete einen Reinertrag von 5,1 Milliarden BRL.

Die Investitionen von Suzano beliefen sich in dem Quartal auf insgesamt 7,3 Milliarden BRL, einschließlich 2,4 Milliarden BRL, die für das Cerrado-Projekt vorgesehen sind. Trotz beschleunigter Investitionen, die um 66 Prozent höher waren als im Vergleichszeitraum von 2022, lag der Verschuldungsgrad des Unternehmens, gemessen als Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA, zum Quartalsende weiterhin problemlos bei 2,2 (in USD). Die Nettoverschuldung belief sich zum Quartalsende auf 11,3 Milliarden USD, während die liquiden Mittel bei insgesamt 6,3 Milliarden USD lagen, worin sich die finanzielle Gesundheit des Unternehmens widerspiegelt.

Zu den Highlights des 2. Quartals 2023 gehörten der Abschluss der Übernahme der Vermögenswerte des Tissue-Geschäftsbereichs von Kimberly-Clark in Brasilien und die Inbetriebnahme der Textilmühle bei Woodspin, einem Joint-Venture von Suzano und Spinnova in Finnland.

