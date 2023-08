BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Volker Wissing erwartet Ende 2024 einen ersten großen Schritt für mehr Pünktlichkeit bei der Bahn. Der FDP-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Der schlechte Zustand unserer Hauptkorridore ist das drängendste Problem, das wir jetzt angehen." Sobald die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim saniert sei, das werde vor Weihnachten nächsten Jahres der Fall sein, gebe es den ersten "Hochleistungskorridor" in Deutschland. "Ab dann wird es schon besser." In den ersten sechs Monaten dieses Jahres waren lediglich 68,7 Prozent der ICE- und IC-Züge pünktlich unterwegs, wie die Deutsche Bahn mitgeteilt hatte. Der Hauptgrund ist die an vielen Stellen marode Infrastruktur. Geplant ist nun eine "Generalsanierung" wichtiger Korridore./hoe/DP/zb