Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Auf dem Weg zum Starting Point for Fashion: Zalando gewinnt im zweiten Quartal neue Marken und führt KI-basierte Größenempfehlungen ein Bereinigtes EBIT wächst im zweiten Quartal um 87% auf 144,8 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr; Bruttowarenvolumen (GMV) und Umsatz gehen leicht zurück

Zalando stärkt Markenportfolio mit exklusiven Neuzugängen wie lululemon

Immer mehr Partner nutzen die Logistikinfrastruktur von Zalando

Innovative Technologien helfen Kund*innen die richtige Größe und Passform zu finden

Jahresprognose konkretisiert: Bereinigtes EBIT innerhalb der prognostizierten Spanne leicht erhöht auf 300 bis 350Millionen Euro, GMV und Umsatz in der unteren Hälfte der Spanne erwartet Berlin, 3. August 2023 // Zalando, eine der führenden Online-Destinationen für Mode und Lifestyle in Europa, verzeichnete im zweiten Quartal eine solide Geschäftsentwicklung mit einem Anstieg des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) um 87 %. Das Unternehmen treibt weiter strategische Wachstumsinitiativen voran, um Kund*innen zu begeistern und zu binden, sowie das Logistik-Serviceangebot weiter auszubauen. Neue Partnerschaften haben Zalandos Markenportfolio im zweiten Quartal gestärkt. Die Sportbekleidungsmarke lululemon wurde auf Zalando gelauncht, ebenso die Laufbekleidungsmarke HOKA. Im Bereich Beauty hat Zalando Beziehungen zu wichtigen Luxusmarken wie Lancôme, Mugler und Shiseido weiter ausgebaut. Diese bietet Zalando nun in mehr Märkten an. Im zweiten Quartal haben Partner ihr Online-Geschäft auf Zalando weiter ausgebaut. Der Anteil des Partnergeschäfts am Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Volume, GMV) im Fashion Store stieg um fast 7 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahresquartal. Zudem entscheiden sich immer mehr Partner dafür, auch Zalandos Logistikinfrastruktur zu nutzen. Der Anteil der über Zalando Fulfillment Solutions verschickten Artikel stieg um 3 Prozentpunkte verglichen mit dem Vorjahresquartal. Mithilfe eines von künstlicher Intelligenz (KI) gestützten Tools können Kund*innen Größenempfehlungen auf der Grundlage ihrer individuellen Körpermaße erhalten. Diese Funktion wurde letzten Monat in Deutschland, Österreich und der Schweiz für ausgewählte Bekleidungskategorien eingeführt. Die neue Funktion hilft Zalando die individuellen Körpermaße zu ermitteln und damit Kund*innen, einfacher die richtige Größe zu finden, indem sie zwei Fotos von sich in eng anliegender Kleidung mit ihrem Smartphone aufnehmen. "Wir investieren weiter in unser Storytelling, neue Technologien und unser Logistikangebot, um Zalandos zukünftiges Wachstum zu stärken", sagt Robert Gentz, Co-CEO von Zalando. "Neue Marken wie lululemon und Lancôme begeistern Kund*innen und etablieren Zalando als ihre erste Anlaufstelle. Unsere neue Größenempfehlungsfunktion vereinfacht das Online-Einkaufserlebnis. Diese Innovation unterstützt Kunden*innen, die perfekte Passform zu finden - eine der zentralen Herausforderungen im Mode-E-Commerce." Im zweiten Quartal hat sich der Gewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal fast verdoppelt. Das bereinigte EBIT stieg um 87% auf 144,8 Millionen Euro. Die Optimierung der Kosten pro Bestellung und die Erhöhung der durchschnittlichen Warenkorbgröße hatten einen positiven Effekt auf die Logistikkosten und halfen die Profitabilität zu steigern. Gezieltere Marketingmaßnahmen trugen ebenfalls zum Ergebnis bei. Die bereinigte EBIT-Marge stieg um 2,7 Prozentpunkte auf 5,7%. Das Bruttowarenvolumen verringerte sich in einem herausfordernden Umfeld um 1,8 % auf 3,7 Milliarden Euro, während der Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 % auf 2,6 Milliarden Euro zurückging. Der Online-Shopping Club Lounge by Zalando wuchs als wesentlicher Bestandteil des Offprice-Segments auch im zweiten Quartal und trug zu einem Umsatzanstieg von 16% in diesem Bereich bei. Lounge by Zalando bietet Kund*innen zeitlich limitierte Angebote und Rabatte auf Premiummarken an. "In einem temporär herausfordernden Umfeld im Einzelhandel wollen wir in den Bereichen Logistik und Marketing nachhaltig die Effizienz steigern", sagt Dr. Sandra Dembeck, CFO von Zalando. "Diese Maßnahmen haben sich in diesem Jahr bereits ausgezahlt: Das bereinigte EBIT hat sich im zweiten Quartal fast verdoppelt. "Dieser Erfolg bringt uns in eine hervorragende Position, um unseren Fokus stärker auf Investitionen und zukünftige Wachstumsinitiativen zu richten." Zalando hat außerdem seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023 konkretisiert. Das bereinigte EBIT für 2023 wird nun zwischen 300 bis 350 Millionen Euro erwartet. Zuvor hatte das Unternehmen mit 280 bis 350 Millionen Euro kalkuliert. Das Bruttowarenvolumen (GMV) wird voraussichtlich in der unteren Hälfte der ursprünglich prognostizierten Spanne von 1% bis 7% liegen. Die Umsatzentwicklung wird ebenfalls voraussichtlich in der unteren Hälfte der ursprünglich prognostizierten Spanne von -1% bis 4% liegen. Im Jahr 2022 belief sich das GMV auf 14,8 Milliarden Euro, der Umsatz auf 10,3 Milliarden Euro und das bereinigte EBIT auf 184,6 Millionen Euro. Der Finanzbericht für das zweite Quartal 2023 sowie die Ergebnispräsentation für Analyst*innen und Investor*innen sind auf der Zalando Investor Relations Website verfügbar. Zalando wird die Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 am 2. November 2023 veröffentlichen. (Ende)

Zalando Konzern Wesentliche Kennzahlen IN MILLIONEN EURO Q2/23 Q2/22 GMV Konzern 3.718,1 3.787,1 % Wachstum -1,8 % 0,2 % Umsatz Konzern 2.556,3 2.623,0 % Wachstum -2,5 % -4,0 % Fashion Store Umsatz 2.090,9 2.229,0* davon DACH 938,5 1.009,7* davon restliches Europa 1.152,4 1.219,4* Offprice Umsatz 436,4 376,2 Sonstige Umsatz 97,1 81,9 Überleitung Umsatz -68,1 -64,1* Bereinigtes EBIT Konzern 144,8 77,4 Bereinigte EBIT-Marge Konzern 5,7 % 3,0 % Fashion Store Bereinigtes EBIT 110,6 61,0 davon DACH 81,2 52,4 davon restliches Europa 29,4 8,6 Offprice Bereinigtes EBIT 25,4 9,5 Sonstige Bereinigtes EBIT 7,7 7,6 Überleitung Bereinigtes EBIT 1,1 -0,6 Nettoumlaufvermögen -114,2 206,6 Investitionsaufwand (Capex) -39,2 -74,5 Nettogewinn 56,6 14,0

Q2/23 Q2/22 Wichtige Leistungsindikatoren Aktive Kund*innen (in Mio.) (letzte 12 Monate) 50,5 49,3 Anzahl Bestellungen (in Mio.) 63,2 67,8 Durchschn. Anzahl Bestellungen / aktiver Kundin bzw. aktivem Kunden (letzte 12 Monate) 5,0 5,2 Durchschn. Warenkorbgröße (Euro) (letzte 12 Monate) 58,1 55,9

Definitionen finden sich im Geschäftsbericht 2022 . *Angepasste Vorjahreszahlen, siehe Halbjahresbericht 2023 (Kapitel Ergebnisse nach Segmenten) für weitere Informationen Über Zalando Zalando ist eine der führenden Online-Destinationen für Mode und Lifestyle in Europa. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute mehr als 50 Millionen aktiven Kund*innen in 25 Ländern Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Zalando bietet Inspiration, Innovation, Interaktion und Shopping an einem Ort. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen suchen wir laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für unsere Kund*innen, Partner*innen und alle anderen Akteure, die Zalando mit uns gestalten wollen. Unsere Vision ist, der Starting Point for Fashion - die erste Anlaufstelle für Mode - mit einer netto-positiven Auswirkung auf Mensch und Erde zu sein. Kontakt Medienanfragen

Sheenagh Matthews

Corporate Communications / Finanzkommunikation

corporate_fincom@zalando.de

+49 (0) 151 5143 5093 Investorenanfragen

Patrick Kofler

Head of Investor Relations

patrick.kofler@zalando.de

+49 (0)30 20968 1584



