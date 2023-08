DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

RENTENPOLITIK - FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat die Pläne für das sogenannte Generationenkapital als Baustein der nächsten Rentenreform gegen Kritik von Gewerkschaften und Grünen verteidigt: "Wir brauchen die Erträge aus dem Kapitalmarkt, um die Rente zukunftsfest zu machen", sagte Djir-Sarai. Die Kritik von Grünen und Gewerkschaften zeuge "von großem Unwissen" im Hinblick auf die bestehenden Probleme in der Rentenpolitik. "Wir können nicht weiter einzig und allein auf das Umlageverfahren setzen, das wäre geradezu fahrlässig und in höchstem Maße ungerecht gegenüber künftigen Generationen", so der FDP-Politiker. (Funke Mediengruppe)

GEWINNABSCHÖPFUNG - Auf der Suche nach neuen Einnahmequellen lehnt die FDP eine Fortsetzung der Abschöpfung von Gewinnen im Stromsektor ab. Es sei richtig, dass die Preisdeckel und die teilweise Abschöpfung darüber hinaus erzielter Gewinne Ende Juni ausgelaufen seien, sagte der finanzpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Markus Herbrand. Kanzler Olaf Scholz hatte von möglichen hohen Milliardeneinnahmen gesprochen. (Süddeutsche Zeitung)

MEHRWERTSTEUER - Die Wirtschaftsminister von Bayern und Baden-Württemberg, Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), haben die Ampel-Koalition im Bund aufgefordert, den Mehrwertsteuersatz für Speisen in Restaurant und Gaststätten zum Jahreswechsel nicht wieder auf 19 Prozent anzuheben. "Der Bund muss die gesenkte Mehrwertsteuer von sieben Prozent in der Gastronomie beibehalten und auf Getränke ausweiten", sagte Aiwanger. "Eine Erhöhung auf 19 Prozent würde die Gäste massiv treffen, essen gehen mit der Familie ist dann schnell zehn Euro teurer. Das ist unsozial, weil sich viele Geringverdiener das nicht mehr leisten können, und treibt viele Gastwirte in den Ruin", so der bayerische Wirtschaftsminister. (Welt)

MEHRWERTSTEUER - Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordert, den ermäßigten Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie bis Ende 2024 beizubehalten. Eine Erhöhung zum Jahreswechsel käme zur Unzeit, "weil dadurch die Inflation weiter angeheizt werden würde", sagte der NGG-Vorsitzende Guido Zeitler. Im Zuge der Pandemie war die Mehrwertsteuer in der Gastronomie von 19 Prozent auf sieben Prozent gesenkt worden. (Rheinische Post)

KÜNSTLICHE INTERLLIGENZ - Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Ulrich Kelber, hat die Möglichkeit von Sammelklagen beim Missbrauch von Künstlicher Intelligenz (KI) gefordert. "Wir müssen uns gegen KI-Missbrauch und KI-Fehlentwicklungen wappnen", sagte Kelber dem Handelsblatt. Wichtig seien hierbei auch "starke Verbraucherrechte" gegenüber KI-Betreibern. "Ich halte Verbandsklagen für eine wichtige zusätzliche Möglichkeit, um die Regulierung von KI-Systemen durchzusetzen und Schadensersatzansprüche geltend zu machen." (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/err/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2023 00:36 ET (04:36 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.