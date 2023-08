Leer (ots) -In einer Welt, in der Talent ein Schlüssel zum Unternehmenserfolg ist, steht ein mittelständisches Unternehmen vor einer beispiellosen Herausforderung: Wie kann es die richtigen Talente anziehen, entwickeln und binden? Die Lösung: persomate® (https://www.persomate.de/talentmanagement/)."Mittelstand GmbH" ist eine fiktive Firma, die stellvertretend für viele KMUs steht. Sie benötigt dringend eine Lösung, um die Kompetenzen und Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter zu identifizieren, effektiv zu planen und Talente zu binden. Die Unternehmensführung erkennt, dass die richtige Talentmanagement-Lösung die Antwort auf ihre drängenden Herausforderungen sein könnte.Das persomate® Talentmanagement-Modul bietet:- Kompetenzidentifikation und -entwicklung: Fähigkeiten identifizieren und gezielte Entwicklungschancen bieten. Dies schließt die Lücke zwischen den aktuellen Fähigkeiten und den künftigen Unternehmensanforderungen.- Effizientere Personalplanung: Planen, wie und wo Mitarbeiter am besten eingesetzt werden können. Durch die Integration von Daten und Prozessen wird eine transparentere Planung ermöglicht.- Leistungsbewertung und -management: Die Leistung fair und objektiv bewerten. Eine integrierte Lösung, die auf Echtzeitdaten basiert, verbessert die Genauigkeit der Leistungsbeurteilung.- Unterstützung der Talentbindung: Eine Umgebung schaffen, die Talente anzieht und bindet. Inklusive Strategien zur Mitarbeiterbindung durch eine verbesserte Karriereentwicklung.Mittelstand GmbH beginnt, das persomate® Talentmanagement-Modul (https://www.persomate.de/talentmanagement/) zu nutzen. Die Identifikation von Talenten wird erleichtert, die Mitarbeiterentwicklung gefördert und das Recruiting optimiert. Die Personalabteilung arbeitet effektiver, und das Management hat eine klare Sicht auf die Talentlandschaft des Unternehmens.Die positiven Auswirkungen sind rasch sichtbar. Die Mitarbeiter sind engagierter, da sie klare Entwicklungspfade sehen, und die Rekrutierung von Spitzenkräften wird zur Regel, nicht zur Ausnahme.Das Talentmanagement-Modul von persomate® bietet eine umfassende Lösung, die KMUs hilft, ihre Prozesse zu revolutionieren. Die Veränderung, die es in Mittelstand GmbH bewirkt hat, ist beispielhaft für das Potenzial, das in dieser Software steckt. Die Transformation geht weit über einfache Automatisierung hinaus; sie führt zu einer echten strategischen Neuausrichtung des Talentmanagements, die auf die Unternehmensziele abgestimmt ist.Zusätzlich zum Talentmanagement bietet persomate® auch Module für Bewerbermanagement, Mitarbeitergespräche, LMS & E-Learning und digitale Urlaubsplanung, die alle dazu beitragen, das HR-Management zu modernisieren. Jedes dieser Module wurde entwickelt, um die spezifischen Herausforderungen von KMUs zu adressieren und die Effizienz und Effektivität der Personalprozesse zu steigern.Fazit: Die Reise in die Zukunft des TalentmanagementsPersomate® steht bereit, Unternehmen in die Zukunft des Talentmanagements zu führen. Es wird die Möglichkeit geboten, Talente zu fördern und zu binden. Die Personalabteilung wird von einer unterstützenden Funktion in einen strategischen Partner verwandelt, der aktiv zum Unternehmenserfolg beiträgt.Für weitere Informationen ist die persomate Webseite verfügbar www.persomate.de.Pressekontakt:Oliver Brandt+49 491 99 235 790brandt@x-quadrat.deOriginal-Content von: persomate®, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169772/5572515