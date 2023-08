News von Trading-Treff.de Der DAX bremste nach einer schwacher Eröffnung an der 16000 ab. Im Nasdaq gibt es ein erstes Verkaufssignal. Tradingideen 03.08.2023 Schwacher DAX-Tag mit Möglichkeit zur Bodenbildung Das Video zur Analyse ist hier abgelegt: Aus einer Konsolidierung wurde nun eine Korrektur. Der DAX hat auch am Mittwoch ein Minus gezeigt und damit das Level der Konsolidierung deutlich ausgeweitet - wie alles startete, hatten wir am Dienstag ...

