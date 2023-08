EQS-News: aifinyo AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Fintech aifinyo AG mit positivem H1 2023: Transaktionsvolumen +31 % auf EUR 206,8 Mio.



03.08.2023 / 07:55 CET/CEST

Fintech aifinyo AG mit positivem H1 2023: Transaktionsvolumen +31 % auf EUR 206,8 Mio. Erstes Halbjahr: Rohertrag EUR 6,9 Mio. (+16 %), EBIT EUR 1,1 Mio. (+50 %)

Transaktionsvolumen und Rohertrag legen auch in Q2 zweistellig zu

Ausblick weiterhin positiv

Berlin, 03. August 2023 - Die aifinyo AG hat das profitable Wachstum im zweiten Quartal 2023 fortgesetzt. Damit hat das B2B-Fintech im gesamten ersten Halbjahr des laufenden Jahres das Transaktionsvolumen*, den Rohertrag** und den Gewinn deutlich gesteigert. Auch der Ausblick auf die operative Entwicklung im zweiten Halbjahr ist weiterhin positiv. Im ersten Halbjahr 2023 hat der Betreiber einer in Deutschland einzigartigen cloudbasierten Plattform rund um Rechnungs- und Liquiditätsmanagement inklusive unkomplizierter Finanzierungslösungen das Transaktionsvolumen von EUR 157,90 Mio. im Vorjahreszeitraum um 31 % auf EUR 206,76 Mio. gesteigert. Der Rohertrag als eine der wichtigsten Key Performance Indicator des Unternehmens legte im Berichtszeitraum um 16,3 % auf EUR 6,91 Mio. zu. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) hat aifinyo im ersten Halbjahr 2023 von EUR 0,70 Mio. um 50,6 % auf EUR 1,06 Mio. gesteigert. Der Gewinn vor Steuern (EBT) lag bei EUR 0,38 Mio. - im Vorjahreszeitraum waren es EUR 0,32 Mio. "Die Vergangenheit hat gezeigt, dass gesamtwirtschaftlich schwierige Zeiten ein Katalysator für innovative Geschäftsmodelle wie das unsere sind. Klassische Banken reduzieren in solchen Zeiten ihre Finanzierungsangebote und Unternehmerinnen und Unternehmer schauen sich nach Alternativen um. Davon wird aifinyo profitieren", sagt aifinyo-Vorstand Stefan Kempf. "Wir bauen unser in Deutschland einzigartiges Öko-System rund um das Management, die Finanzierung und die Bezahlung von Rechnungen weiter aus und gehören zu den ganz wenigen profitablen Anbietern im Wettbewerb." Im ersten Halbjahr 2023 hat aifinyo die Produktentwicklung vorangetrieben, um das Ökosystem konsequent zu erweitern und die Integration der bestehenden Produkte weiter zu verbessern. Kennzahlenübersicht H1 (untestiert): In TEUR Q2/2022 Q2/2023 H1/2022 H1/2023 Transaktionsvolumen 83.304 100.907 157.895 206.765 Gesamtleistung 14.432 14.043 27.887 27.127 Rohertrag 3.154 3.544 5.941 6.909 EBIT 390 405 704 1.063 EBT 194 55 319 380

*Summe der verarbeiteten Factoring-, Finetrading-, Leasing- und Inkasso-Transaktionen

**Gesamtleistung reduziert um Warenaufwände und Abschreibungen des Leasinganlagevermögens Über aifinyo aifinyo ist der zuverlässige Smart-Billment-Partner für Unternehmer:innen und Freiberufler:innen, um das Billing, die Finanzierung und das Payment von Rechnungen automatisiert abzuwickeln. Dafür betreibt das Fintech eine einzigartige Plattform rund um Rechnungs- und Liquiditätsmanagement inklusive unkomplizierter Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Finetrading, Leasing und Forderungsmanagement. Mit Billomat bietet aifinyo zudem eines der führenden cloud-basierten Buchhaltungssysteme in Deutschland an, mit dem alle Rechnungsprozesse einfach und effizient abgewickelt werden. Die Aktien (ISIN: DE000A2G8XP9) der aifinyo AG sind auf Xetra sowie im m:access, einem Marktsegment speziell für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München gelistet. Von der der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird die aifinyo finance GmbH als Finanzdienstleister sowie die aifinyo payments GmbH als Zahlungsdienstleister beaufsichtigt. Verantwortlich aifinyo AG

Friedrichstraße 94, 10117 Berlin

Tel.: 0351 / 896 933 10, E-Mail: presse@aifinyo.de

Kontakt Finanzmedien & Investor Relations Fabian Lorenz

Tel.: 0221 / 29831588, E-Mail: lorenz@florenz-kommunikation.de



03.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

