Die runde Marke von 16.000 Punkten im DAX ist am Donnerstag erneut in Gefahr. Zwei Stunden vor dem Handelsstart auf Xetra taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex mit minus 0,2 Prozent auf 15.987 Punkten. Es zeichnet sich damit der vierte Tag in Folge mit Verlusten ab. Der als schwacher Börsenmonat gefürchtete August wird seinem Ruf bislang gerecht.Nach dem weiteren Rekordhoch am Montag bei 16.528 Punkten hatten die DAX-Anleger am Tag darauf erst einmal Gewinne mitgenommen. Die anschließend ...

