TAGESTHEMA I

Die Merck KGaA hat ihre Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Als Gründe nannte der DAX-Konzern insbesondere die anhaltend hohen Lagerbestände bei Kunden in Life Science, die sich weiter verzögernde Erholung des Marktes für Halbleitermaterialien, ein inflationsbedingt erhöhtes Kostenniveau sowie ein noch stärkerer Einfluss negativer Wechselkurseffekte. Für das Gesamtjahr 2023 erwartet Merck nur noch eine organische Umsatzentwicklung von minus 2 bis plus 2 Prozent auf insgesamt 20,5 bis 21,9 Milliarden Euro. Bislang hatte Merck für dieses Jahr einen Umsatz von 21,2 bis 22,7 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, nach 22,2 Milliarden im Vorjahr, bei einem organischen Wachstum von 1 bis 4 Prozent. Beim EBITDA pre erwartet Merck nun einen organischen Rückgang um 9 bis 3 Prozent auf insgesamt 5,8 bis 6,4 Milliarden Euro. Bislang sollte das bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, das bei Merck "EBITDA pre" heißt, auf 6,1 bis 6,7 Milliarden Euro von 6,8 Milliarden im Vorjahr sinken. Die negativen Wechselkurseffekte auf Umsatz und EBITDA pre bezifferte Merck nun mit minus 6 bis minus 3 Prozent. An dem mittelfristigen Ziel von 25 Milliarden Euro Umsatz bis 2025 hält Merck fest. Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22 Umsatz 5.302 -5% 5.244 -6% 5.568 EBITDA pre 1.553 -13% 1.498 -16% 1.782 EBITDA pre-Marge 29,3 -- 28,6 -- 32,0 Ergebnis nach Steuern/Dritten pre* 957 -17% 936 -18% 1.147 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 704 -19% 765 -12% 867 Ergebnis je Aktie pre 2,20 -17% 2,16 -18% 2,64 Ergebnis je Aktie* 1,62 -19% 1,76 -12% 1,99

TAGESTHEMA II

Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass die Bank of England (BoE) bei ihrer Sitzung am Donnerstag (13.00 Uhr MESZ) den Leitzins um 25 Basispunkte auf 5,25 Prozent anheben wird, obwohl sie sich auch für eine weitere Anhebung um 50 Basispunkte entscheiden könnte, um die hohe Inflation zu bremsen. Die jüngsten Wachstums- und Inflationsprognosen der BoE könnten das Ausmaß des Zinsschritts bestimmen, da die Besorgnisse über die Auswirkungen der kumulativen Zinserhöhungen auf die Wirtschaft wachsen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BEIERSDORF (08:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Halbjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 1H 1H23 ggVj Zahl 1H22 Umsatz Konzern 4.894 +9% 6 4.476 EBIT vor Sondereffekten 764 +8% 5 710 Ergebnis je Aktie 2,44 +12% 3 2,18 Ergebnis je Aktie bereinigt 2,45 +10% 5 2,22

INFINEON (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Geschäftsquartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q22/23 ggVj Zahl 3Q21/22 Gesamtumsatz 4.049 +12% 22 3.618 Segmentergebnis 1.065 +26% 22 842 Segmentergebnis-Marge 26,3 -- 22 23,3 Ergebnis nach Steuern 723 +40% 22 517 Ergebnis je Aktie - unverwässert 0,55 +38% 22 0,40 Ergebnis je Aktie ber - verwässert 0,63 +29% 22 0,49

UNITED INTERNET (07:35)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Umsatz 1.508 +4% 7 1.457 EBITDA 319 -3% 7 330 EBIT 191 -9% 6 209 Ergebnis vor Steuern 176 -7% 6 190 Ergebnis nach Steuern/Dritten 91 -2% 6 93 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,51 +2% 4 0,50

Weitere Termine:

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 1H (11:30 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 2Q (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 2Q (09:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz)

07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1H

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 2Q

07:15 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1H

07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 2Q

07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/BMW AG, ausführliches Ergebnis 2Q (10:00 PK)

07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 2Q (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 3Q (11:00 PK)

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 2Q (08:30 PK)

07:30 DE/Cliq Digital AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Manz AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1H

07:40 DE/Elringklinger AG, ausführliches Ergebnis 1H (13:00 PK)

07:40 DE/SGL Carbon SE, ausführliches Ergebnis 1H

07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 1H

07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 1H (09:00 PK)

08:00 DE/Süss Microtec SE, ausführliches Ergebnis 1H

08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 1H

08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Ergebnis 1H

08:00 GB/Rolls-Royce plc, Ergebnis 1H

08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 2Q

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1Q

11:55 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 2Q

12:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 2Q

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 2Q

15:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 2Q

22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 2Q

22:02 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 2Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Scout24 SE, Ergebnis 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

Lloyds Banking Group: 0,0092 GBP Unilever: 0,37 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handelsbilanz Juni Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +16,0 Mrd Euro zuvor: +14,4 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Importe PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: +1,7% gg Vm 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 52,0 1. Veröff.: 52,0 zuvor: 54,1 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,3 1. Veröff.: 48,3 zuvor: 50,6 - CH 08:30 Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,7% gg Vj - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 52,0 zuvor: 52,2 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 47,4 1. Veröff.: 47,4 zuvor: 48,0 FR/Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,6 1. Veröff.: 46,6 zuvor: 47,2 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 51,1 1. Veröff.: 51,1 zuvor: 52,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,9 1. Veröff.: 48,9 zuvor: 49,9 11:00 Erzeugerpreise Juni Eurozone PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-3,2% gg Vj zuvor: -1,9% gg Vm/-1,5% gg Vj - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 51,5 1. Veröff.: 51,5 zuvor: 53,7 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 5,25% zuvor: 5,00% - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 227.000 zuvor: 221.000 14:30 Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +2,3% gg Vq 1. Quartal: -2,1% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +2,5% gg Vq 1. Quartal: +4,2% gg Vq 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 52,4 1. Veröff.: 52,4 zuvor: 54,4 16:00 Auftragseingang Industrie Juni PROGNOSE: +2,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 53,3 Punkte zuvor: 53,9 Punkte

