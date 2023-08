MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Die Merck KGaA hat ihre Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Als Gründe nannte der DAX-Konzern insbesondere die anhaltend hohen Lagerbestände bei Kunden in Life Science, die sich weiter verzögernde Erholung des Marktes für Halbleitermaterialien, ein inflationsbedingt erhöhtes Kostenniveau sowie ein noch stärkerer Einfluss negativer Wechselkurseffekte. Für das Gesamtjahr 2023 erwartet Merck nur noch eine organische Umsatzentwicklung von minus 2 bis plus 2 Prozent auf insgesamt 20,5 bis 21,9 Milliarden Euro. Bislang hatte Merck für dieses Jahr einen Umsatz von 21,2 bis 22,7 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, nach 22,2 Milliarden im Vorjahr, bei einem organischen Wachstum von 1 bis 4 Prozent. Beim EBITDA pre erwartet Merck nun einen organischen Rückgang um 9 bis 3 Prozent auf insgesamt 5,8 bis 6,4 Milliarden Euro. Bislang sollte das bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, das bei Merck "EBITDA pre" heißt, auf 6,1 bis 6,7 Milliarden Euro von 6,8 Milliarden im Vorjahr sinken. Die negativen Wechselkurseffekte auf Umsatz und EBITDA pre bezifferte Merck nun mit minus 6 bis minus 3 Prozent. An dem mittelfristigen Ziel von 25 Milliarden Euro Umsatz bis 2025 hält Merck fest. Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22 Umsatz 5.302 -5% 5.244 -6% 5.568 EBITDA pre 1.553 -13% 1.498 -16% 1.782 EBITDA pre-Marge 29,3 -- 28,6 -- 32,0 Ergebnis nach Steuern/Dritten pre* 957 -17% 936 -18% 1.147 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 704 -19% 765 -12% 867 Ergebnis je Aktie pre 2,20 -17% 2,16 -18% 2,64 Ergebnis je Aktie* 1,62 -19% 1,76 -12% 1,99

TAGESTHEMA II

Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass die Bank of England (BoE) bei ihrer Sitzung am Donnerstag (13.00 Uhr MESZ) den Leitzins um 25 Basispunkte auf 5,25 Prozent anheben wird, obwohl sie sich auch für eine weitere Anhebung um 50 Basispunkte entscheiden könnte, um die hohe Inflation zu bremsen. Die jüngsten Wachstums- und Inflationsprognosen der BoE könnten das Ausmaß des Zinsschritts bestimmen, da die Besorgnisse über die Auswirkungen der kumulativen Zinserhöhungen auf die Wirtschaft wachsen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BEIERSDORF (08:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Halbjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 1H 1H23 ggVj Zahl 1H22 Umsatz Konzern 4.894 +9% 6 4.476 EBIT vor Sondereffekten 764 +8% 5 710 Ergebnis je Aktie 2,44 +12% 3 2,18 Ergebnis je Aktie bereinigt 2,45 +10% 5 2,22

INFINEON (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Geschäftsquartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q22/23 ggVj Zahl 3Q21/22 Gesamtumsatz 4.049 +12% 22 3.618 Segmentergebnis 1.065 +26% 22 842 Segmentergebnis-Marge 26,3 -- 22 23,3 Ergebnis nach Steuern 723 +40% 22 517 Ergebnis je Aktie - unverwässert 0,55 +38% 22 0,40 Ergebnis je Aktie ber - verwässert 0,63 +29% 22 0,49

UNITED INTERNET (07:35)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Umsatz 1.508 +4% 7 1.457 EBITDA 319 -3% 7 330 EBIT 191 -9% 6 209 Ergebnis vor Steuern 176 -7% 6 190 Ergebnis nach Steuern/Dritten 91 -2% 6 93 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,51 +2% 4 0,50

Weitere Termine:

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 1H (11:30 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 2Q (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 2Q (09:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz)

07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1H

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 2Q

07:15 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1H

07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 2Q

07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/BMW AG, ausführliches Ergebnis 2Q (10:00 PK)

07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 2Q (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 3Q (11:00 PK)

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 2Q (08:30 PK)

07:30 DE/Cliq Digital AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Manz AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1H

07:40 DE/Elringklinger AG, ausführliches Ergebnis 1H (13:00 PK)

07:40 DE/SGL Carbon SE, ausführliches Ergebnis 1H

07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 1H

07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 1H (09:00 PK)

08:00 DE/Süss Microtec SE, ausführliches Ergebnis 1H

08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 1H

08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Ergebnis 1H

08:00 GB/Rolls-Royce plc, Ergebnis 1H

08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 2Q

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1Q

11:55 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 2Q

12:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 2Q

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 2Q

15:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 2Q

22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 2Q

22:02 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 2Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Scout24 SE, Ergebnis 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

Lloyds Banking Group: 0,0092 GBP Unilever: 0,37 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handelsbilanz Juni Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +16,0 Mrd Euro zuvor: +14,4 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Importe PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: +1,7% gg Vm 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 52,0 1. Veröff.: 52,0 zuvor: 54,1 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,3 1. Veröff.: 48,3 zuvor: 50,6 - CH 08:30 Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,7% gg Vj - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 52,0 zuvor: 52,2 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 47,4 1. Veröff.: 47,4 zuvor: 48,0 FR/Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,6 1. Veröff.: 46,6 zuvor: 47,2 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 51,1 1. Veröff.: 51,1 zuvor: 52,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,9 1. Veröff.: 48,9 zuvor: 49,9 11:00 Erzeugerpreise Juni Eurozone PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-3,2% gg Vj zuvor: -1,9% gg Vm/-1,5% gg Vj - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 51,5 1. Veröff.: 51,5 zuvor: 53,7 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 5,25% zuvor: 5,00% - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 227.000 zuvor: 221.000 14:30 Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +2,3% gg Vq 1. Quartal: -2,1% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +2,5% gg Vq 1. Quartal: +4,2% gg Vq 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 52,4 1. Veröff.: 52,4 zuvor: 54,4 16:00 Auftragseingang Industrie Juni PROGNOSE: +2,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 53,3 Punkte zuvor: 53,9 Punkte

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.083,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.540,50 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 15.473,50 +0,0% Nikkei-225 32.255,99 -1,4% Schanghai-Composite 3.268,21 +0,2% Hang-Seng-Index 19.547,94 +0,2% +/- Ticks Bund -Future 132,22 -30 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 16.020,02 -1,4% DAX-Future 16.070,00 -1,6% XDAX 15.993,40 -1,5% MDAX 28.044,80 -1,8% TecDAX 3.236,81 -2,0% EuroStoxx50 4.336,50 -1,6% Stoxx50 3.962,86 -1,3% Dow-Jones 35.282,52 -1,0% S&P-500-Index 4.513,39 -1,4% Nasdaq-Comp. 13.973,45 -2,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,52 +26

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Auf eine wenig veränderte Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten weisen die Indikationen am Donnerstagmorgen hin. Damit dürfte der Markt wenigstens die nachbörslichen Verluste wettmachen und der DAX die 16.000er Marke verteidigen, so ein Marktteilnehmer. Hier wird eine erste Unterstützung über den Tageshandel hinaus gesehen. In Asien ist der Druck erst einmal gewichen, lediglich in Tokio geht es am Morgen noch etwas stärker nach unten. Bei den Renditen und am Devisenmarkt ist die Situation weiter ruhig. Damit stehe zunächst weiterhin die Berichtssaison im Blick, unter anderem mit den Zahlen von Apple und Amazon am Abend. Außerdem werden in der Schweiz neue Preisdaten bekanntgegeben, und in Großbritannien wird die nächste Zinserhöhung erwartet. Zudem dürfte der große US-Arbeitsmarktbericht seine Schatten vorauswerfen, er wird am Freitag veröffentlicht.

Rückblick: Schwächste Sektoren waren Einzelhändler sowie Rohstoffwerte mit Verlusten von durchschnittlich 2,6 bzw 2,7 Prozent, kein Branchenindex schloss im Plus. Für eine Schrecksekunde sorgte am Morgen zunächst, dass die Ratingagentur Fitch den Schuldner USA herabgestuft hat. Gute Nachrichten kamen weiterhin von der Berichtssaison, auch wenn gute Unternehmenszahlen vermehrt zum Verkauf genutzt wurden. Vodafone (kaum verändert) zeigten sich unbeeindruckt davon, dass das Unternehmen mit dem Mobilfunkbetreiber 1&1 einen Vorvertrag für eine langfristige, exklusive National-Roaming-Partnerschaft geschlossen hat. Die Aktien der Mutter des bisherigen Partners Telefonica Deutschland, der spanischen Telefonica, verloren 7 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Siemens Healthineers überraschte mit den Quartalszahlen negativ; die Aktien führten mit minus 5,5 Prozent die DAX-Verliererliste an. Das zweite Quartal von Fresenius, ohne die Tochter Fresenius Medical Care (FMC), entsprach im Wesentlichen den Erwartungen, wie es von Jefferies hieß. Die Aktie gab mit dem schwachen Markt um 0,4 Prozent nach. Die Papiere der Dialysetochter FMC fielen trotz guter Zahlen um 1,4 Prozent. Vergleichsweise schwache Geschäftszahlen legte Symrise (-3,6%) vor. 1+1 und die Aktien der Mutter United Internet legten um jeweils 17 Prozent zu. Den Impuls lieferte die Nachricht, dass der Mobilfunkbetreiber 1&1 mit Vodafone einen Vorvertrag für eine langfristige, exklusive National-Roaming-Partnerschaft geschlossen hat. Die Aktien des bisherigen Partners Telefonica Deutschland brachen um knapp 18 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit der schwachen Wall Street sank der XDAX unter 16.000 Punkte zurück. Auffallende Bewegungen in Einzelwerten gab es nicht.

USA - AKTIEN

Schwach - An den US-Aktienmärkten ist es am Mittwoch deutlich nach unten gegangen, nachdem die Ratingagentur Fitch den USA die Spitzenbonitätsnote "AAA" aberkannt hat. Gute Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt vermochten die Stimmung am Aktienmarkt nicht aufzuhellen. Der private Dienstleister ADP hat für Juli einen deutlich stärkeren Stellenaufbau gemeldet, als Volkswirte prognostiziert hatten. Die Daten befeuerten die Erwartung weiter hoher Zinsen. Aktien von Advanced Micro Devices (AMD) hatten sich zunächst noch gut gehalten, nachdem der Halbleiterkonzern im zweiten Quartal besser abgeschnitten hatte als erwartet. Doch später gingen die Anleger zu Gewinnmitnahmen über und schickten die Aktie 7 Prozent abwärts. Sie hat in diesem Jahr bereits 80 Prozent gutgemacht. Enttäuscht zeigten sich die Anleger derweil vom Ausblick des Spieleentwicklers Electronic Arts (EA), dessen Aktie 7,2 Prozent abgab. Negativ wurden Zahlen und Ausblick von Dupont de Nemours (-0,9%) aufgenommen. Beim Lebensmittelkonzern Kraft Heinz (+1,2%) genügten Preiserhöhungen nicht, um einen rückläufigen Absatz im zweiten Quartal zu kompensieren. In der Folge verfehlte der Umsatz die Erwartungen, die Gewinnprognose wurde allerdings übertroffen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,89 -2,1 4,91 47,1 5 Jahre 4,23 +0,4 4,23 23,4 7 Jahre 4,16 +2,9 4,13 19,4 10 Jahre 4,08 +4,7 4,03 19,7 30 Jahre 4,17 +7,1 4,09 19,5

Am Anleihemarkt, der zunächst etwas von seinem Ruf als "sicherer Hafen" profitiert hatte, fielen die Kurse nach dem ADP-Bericht. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Die Beschäftigungslage ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Der angespannte Arbeitsmarkt könnte die Inflation weiter befeuern und die Federal Reserve noch längere Zeit an ihrem "falkenhaften" Kurs festhalten lassen, so die Befürchtung. Der Einfluss der Ratingabstufung durch Fitch auf den Anleihemarkt wurde derweil als gering eingeschätzt. Anleger orientierten sich eher an Konjunkturdaten, etwa zum Wachstum oder zur Inflation, kommentierte Gennadiy Goldberg, Leiter der US-Zinsstrategie bei TD Securities.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0929 -0,1% 1,0939 1,0928 +2,1% EUR/JPY 157,20 +0,3% 156,79 156,66 +12,0% EUR/CHF 0,9601 -0,0% 0,9603 0,9606 -3,0% EUR/GBP 0,8603 -0,0% 0,8604 0,8609 -2,8% USD/JPY 143,83 +0,4% 143,31 143,37 +9,7% GBP/USD 1,2704 -0,1% 1,2712 1,2694 +5,0% USD/CNH 7,2025 +0,0% 7,2008 7,2060 +4,0% Bitcoin BTC/USD 29.090,24 -0,2% 29.156,25 29.209,62 +75,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollarindex, der in Reaktion auf die Fitch-Entscheidung nur leicht nachgegeben hatte, drehte ins Plus und legt aktuell um 0,3 Prozent zu.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,61 79,49 +0,2% +0,12 +1,0% Brent/ICE 83,39 83,2 +0,2% +0,19 +0,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit der Aufwertung des Dollar kam der Ölpreis zurück. Die Aussicht auf ein knapperes Angebot stützte nicht. Sowohl der Branchenverband API als auch die staatliche EIA haben eine unerwartet drastische Abnahme der US-Rohölvorräte vermeldet.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.934,73 1.934,57 +0,0% +0,16 +6,1% Silber (Spot) 23,65 23,78 -0,5% -0,12 -1,3% Platin (Spot) 923,83 926,00 -0,2% -2,18 -13,5% Kupfer-Future 3,85 3,84 +0,2% +0,01 +0,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der feste Dollar drückte auf den Goldpreis.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Juli verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 54,1 (Juni: 53,9) Punkte.

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins um einen halben Prozentpunkt gesenkt. Es ist die erste Änderung des Zinssatzes seit einem Jahr und könnte die erste einer Reihe von weiteren Senkungen sein. Der Leitzins in Brasilien ist aktuell einer höchsten weltweit. Der geldpolitische Ausschuss der Bank (Copom) senkte den Selic-Satz von 13,75 auf 13,25 Prozent, nachdem er im August 2022 auf dieses Niveau angehoben worden war.

AIRBUS

Wizz Air hat 75 Flugzeuge des Modells A321neo bestellt.

BASF

Die Ratingagentur S&P senkte das Rating auf "A-" von A". Der Ausblick ist stabil.

BMW

hat im zweiten Quartal dank einer anhaltend guten Nachfrage nach Premiumautos sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert. "Der Absatz von Fahrzeugen mit hocheffizientem Verbrennungsmotor bildet das solide Fundament - und das starke Wachstum entsteht aus der deutlich steigenden Nachfrage nach unseren vollelektrischen Fahrzeugen", bekräftigt CEO Oliver Zipse die Strategie des DAX-Konzerns. In den drei Monaten kletterte der Umsatz laut Mitteilung um 7 Prozent auf 37,2 Milliarden Euro. Das EBIT stieg um 28 Prozent auf 4,38 Milliarden Euro. Im Segment Automobile erreichte BMW den Angaben zufolge ein EBIT von knapp 2,9 (Vorjahr: 2,5) Milliarden Euro. Nach Steuern verdiente BMW im Konzern mit 2,96 Milliarden Euro rund 3 Prozent weniger. Angesichts der starken Entwicklung in den drei Monaten per Ende Juni hatte der Münchener Konzern bereits den Absatz- und Margenausblick für das Kerngeschäft mit Oberklassewagen am Dienstag dieser Woche erhöht.

ZALANDO

ist nach deutlichen Gewinnsteigerungen dank Kostensenkungen im zweiten Quartal optimistischer für das Gesamtjahr und hat bei der Gewinn-Prognose den unteren Rand der Zielspanne angehoben. Im Gesamtjahr soll nun der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) bei 300 bis 350 (anstatt 280 bis 350) Millionen Euro landen. Beim Umsatz und dem Bruttowarenwert GMV ist der Online-Modehändler jedoch pessimistischer und will im Gesamtjahr jeweils die untere Hälfte der Zielspannen erreichen. Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22 GMV 3.718 -1,8% 3.729 -2% 3.787 Umsatz 2.556 -2,5% 2.561 -2% 2.623 EBIT bereinigt 145 +87% 124 +60% 77 EBIT-Marge bereinigt 5,7 -- 4,8 -- 3,0 Ergebnis nach Steuern 57 +304% 74 +429% 14 Ergebnis je Aktie 0,22 +340% 0,29 +480% 0,05

CTS EVENTIM

übt gegenüber Fnac Darty seine Kaufoption zum Erwerb von weiteren 17 Prozent am Grundkapital von France Billet aus. Damit steigt die Beteiligung des Konzerns an dem französischen Unternehmen auf 65 Prozent, das nach Vollzug der Transaktion erstmals in der Bilanz von CTS vollkonsolidiert wird.

DÜRR

Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22 Auftragseingang 1.122 -7% 1.088 -10% 1.209 Umsatz 1.120 +7% 1.113 +6% 1.049 EBIT 54 +64% 57 +71% 33 EBIT bereinigt 63 +55% 62 +52% 40 Ergebnis nach Steuern 37 +143% 38 +144% 15 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,54 +135% 0,49 +113% 0,23

KONTRON

Der Technologiekonzern hat im zweiten Quartal den Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Er erwartet den Ende März ausgegebenen Ausblick voraussichtlich zu übertreffen. Für das Gesamtjahr hat Kontron einen Nettogewinn von 66 Millionen Euro angepeilt bei einem Umsatz von 1,2 Milliarden Euro. Der organische Umsatz stieg im Berichtsquartal um 15,2 Prozent auf 283,2 Millionen Euro. Das EBITDA verbesserte sich auf 31,3 (Vorjahr: 24,8) Millionen Euro. Im zweiten Quartal konnte laut Mitteilung erstmalig eine Bruttomarge von über 40 Prozent erzielt werden.

LUFTHANSA

hat im zweiten Quartal dank einer anhaltend starken Nachfrage nach Flugreisen und hohen Durchschnittserlösen mehr verdient als am Markt erwartet. Der Airline-Konzern konkretisierte die Jahresprognose und erwartet nun operativ eines der drei besten Ergebnisse in der Geschichte der Lufthansa Group. Für das zweite Qúartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22 Umsatz 9.389 +17% 9.404 +18% 8.000 EBIT bereinigt 1.085 +177% 1.040 +165% 392 EBIT-Marge bereinigt 11,6 -- 11,1 -- 4,9 Ergebnis nach Steuern/Dritten 881 +240% 713 +175% 259 Ergebnis je Aktie 0,74 +236% 0,59 +168% 0,22 Free Cashflow bereinigt 589 -72% 1.234 -42% 2.122

PROSIEBEN

hat im zweiten Quartal einmal mehr unter einem schwachen Werbeumfeld gelitten. Umsatz und operatives Ergebnis sanken deutlich, und unter dem Strich stand erneut ein Verlust. Den Ausblick für 2023 bestätigte der MDAX-Konzern, der weiterhin auf eine Erholung der Werbeerlöse in der zweiten Jahreshälfte setzt. Der Konzernumsatz sank im Zeitraum von April bis Juni um 17 Prozent auf 868 Millionen Euro. Im größten Segment Entertainment, das das lineare Fernsehen beinhaltet, sackte der Umsatz um 21 Prozent auf 592 Millionen Euro ab. Die Werbeerlöse in der deutschsprachigen Region lagen um 9 Prozent unter Vorjahr, womit sich der Rückgang zum ersten Quartal etwas verlangsamte. Auch der Verkauf von US-Produktionsgeschäften trug zum Umsatzrückgang bei.

RATIONAL

hat im zweiten Quartal von höheren Preisen und einer steigenden Produktivität profitiert. Die Kosten stiegen zudem nicht so schnell wie der Umsatz, weshalb die Marge zulegte. Der Umsatz legte in den drei Monaten bis Ende Juni um ein Fünftel im Vergleich zum Vorjahr auf 278,3 Millionen Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern kletterte um gut die Hälfte auf 69,6 Millionen Euro. Damit rückte die EBIT-Marge auf 25,0 Prozent vor von 19,5 Prozent im Vorjahreszeitraum. Nach Steuern blieben 54,4 Millionen Euro übrig, das sind 57 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie betrug 4,79 (Vorjahr: 3,05) Euro. Rational erwartet im laufenden Jahr weiterhin ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Das EBIT dürfte leicht unterproportional zum Umsatz steigen, woraus sich eine Marge leicht unter dem Vorjahreswert von 23 Prozent ergäbe.

PAYPAL

hat im zweiten Quartal bei Ergebnis und Umsatz die Prognosen der Analysten minimal übertroffen. Die Aktie verbilligte sich dennoch im nachbörslichen Geschäft um 7,3 Prozent. Denn die bereinigte operative Marge verfehlte das vom Unternehmen ausgegebene Ziel.

QUALCOMM

hat in seinem dritten Geschäftsquartal weniger verdient. Der US-Chiphersteller litt unter einer verhaltenen Nachfrage nach Halbleitern für mobile Geräte. Während der bereinigte Gewinn die Analystenprognosen übertraf, lag der Umsatz etwas unter den Erwartungen.

