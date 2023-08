The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.08.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.08.2023



ISIN Name

US22546DAA46 CREDIT SUISSE 2023 144A

DE000HLB4Q02 LB.HESS.THR.CARRARA08B/18

DE000A1RQBR8 HESSEN SCHA. S.1316

XS1864037541 NATL GRID NA 18/23 MTN

XS0957135212 CREDIT SUISSE 13/23 REGS

US594918BQ69 MICROSOFT 16/23

NO0010836778 JACKTEL 18-23

USP01703AB65 ALPEK S.A.B. 13/23 REGS

DE000HLB0P98 LB.HESS.-THR. 0513B/003

