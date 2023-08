Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Liebe Leserinnen und Leser, die Börsen waren am Mittwoch vergleichsweise schwach. Dennoch hat sich die Aktie von Verbio relativ gut gehalten - eine Überraschung bei diesem Umfeld. Der Titel verlor in den ersten Handelsstunden nur -0,3 % und setzte sich deutlich von anderen Energie-Unternehmen ab, die teils massiv verloren. Die Aktie von Verbio konnte damit in den vergangenen fünf Handelstagen sogar ein Plus von 8 ...

