Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) -Der Blockchain-Pionier für regenerative Finanzierungen (ReFi), KYOTO, hat 1 Million Mangrovenbäume entlang der Küsten von Kirepwe, Diani und Shimoni in Kenia und Kigamboni in Tansania gepflanzt und dabei 80 neue Arbeitsplätze für lokale Gemeinschaften geschaffen.Die Initiative wurde im Juli abgeschlossen, noch vor der mit Spannung erwarteten Einführung der Blockchain. Sie ist ein Beweis für das kontinuierliche Engagement von KYOTO, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. KYOTO ist die erste Blockchain, die 25 % aller Transaktionsgebühren verwendet, um CO2-Emissionen durch Wiederaufforstung auszugleichen.Bis 2075 werden über 300.000 Tonnen CO2 gebundenMangroven wachsen bevorzugt an Küsten und sind die Superhelden der Natur. Sie erhalten das ökologische Gleichgewicht auf unserem Planeten. Sie lassen sich sehr einfach anpflanzen und absorbieren und speichern atmosphärisches Kohlendioxid, den Hauptverursacher der globalen Erwärmung. Es wird erwartet, dass die Zusage von KYOTO bis 2075 rund 308.000 Tonnen Kohlenstoff binden wird.Die Bäume werden auf einer Fläche von 11 Hektar im Abstand von etwa 30 cm zueinander gepflanzt. In der Zwischenzeit hat das Team dafür gesorgt, dass das Leben maximiert wird, indem es nur innerhalb von 2 Metern um einen Mutterbaum herum pflanzt und einen Puffer von 20 % zusätzlicher Pflanzen einkalkuliert. Das Projekt nutzt ebenfalls KI-Technologie, um jeden gepflanzten Baum zu erfassen.Frank Morey, Mitbegründer von KYOTO, sagte:"Dieses Projekt ist eine starke Absichtserklärung für das, was wir in Bezug auf die Erhaltung unseres Planeten erreichen wollen, zusammen mit unserem Engagement für die ReFi-Bewegung und die Unterstützung anderer Projekte, um neue Unternehmungen zu starten, die die Welt zu einem besseren Ort machen werden.Nicht nur, dass ein erheblicher Teil unserer Transaktionsgebühren direkt in die Schaffung eines positiven Einflusses auf die Umwelt um uns herum fließt, diejenigen, die sich für unsere Blockchain entscheiden, wählen ein kosteneffizientes Netzwerk, bei dem die Gebühren 100 Mal niedriger sind als bei Ethereum."Im Rahmen unserer anderen Ökosystemprojekte und der wachsenden Gemeinschaften hatten wir bereits rund 30.000 Bäume gepflanzt. Ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zu unserem Ziel, letztlich einen Baum für jeden Menschen auf der Erde zu pflanzen."Die Anpflanzung von Mangrovenbäumen erfordert eine sorgfältige Auswahl von idealen Küstenstandorten, um optimale Wachstumsbedingungen und eine maximale ökologische Wirkung zu gewährleisten. In Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden und Umweltorganisationen hat KYOTO die Umsetzung nachhaltiger Pflanztechniken überwacht, die dieses empfindliche Küstenökosystem respektieren und wiederherstellen.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/kyoto-pflanzt-eine-million-baume-und-verspricht-die-nachhaltigste-blockchain-der-welt-zu-werden-301892057.htmlPressekontakt:georgiana@kyotoprotocol.io,07379 077743Original-Content von: KYOTO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096560/100910060