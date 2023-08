Freilassing (ots) -In einer zunehmend anspruchsvollen Welt, in der Leistungsfähigkeit und Effizienz entscheidend sind, gewinnt die Bedeutung einer ausgewogenen und gesunden Ernährung immer mehr an Relevanz. Zahlreiche Studien belegen den positiven Einfluss einer gesunden Ernährung auf die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Eine ausgewogene Ernährung ist nicht nur gut für die Gesundheit, sondern auch ein Schlüssel zur Steigerung der Performance in Beruf und Alltag.Die Ernährung spielt eine entscheidende Rolle in unserem alltäglichen Leben und hat einen direkten Einfluss auf unsere körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Es ist wohlbekannt, dass unser Körper spezielle Nährstoffe benötigt, um optimal zu funktionieren, und dies gilt insbesondere für Personen, die hohe körperliche oder geistige Anforderungen haben, wie Sportler, Geschäftsleute oder Studierende.Aber auch Unternehmen und deren Mitarbeiter müssen trotz Belastungssituationen wie Krisen, Personalmangel oder Lieferengpässe effizient sowie kundenorientiert arbeiten und Ausfälle vermeiden. "Genau hier liegt der Schlüssel. Durch eine gezielte Ernährungsumstellung können bis zu 25 % Effizienzsteigerung erreicht werden." - sagt Franziska Gostner. Die Österreicherin zählt zu den führenden Ernährungsexpertinnen im deutschsprachigen Raum."In dem Glauben Zeit zu sparen, greifen viele Menschen auf Fertiggerichte und Fast Food zurück, anstatt sich eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu gönnen. Um eine konstante Energieversorgung zu gewährleisten und Müdigkeit zu vermeiden, gibt es zahlreiche Ernährungsformen die den Blutzuckerspiegel regulieren. Ein gängiger Ansatz ist die klassische Vollwertkost, die zuckerhaltige Lebensmittel auf ein Minimum reduziert und auf Ausgewogenheit setzt. Für die maximale Effizienz gibt es mehr Kriterien zu berücksichtigen" - so die Expertin.Um die Schere zwischen Erfolg und Leistung einerseits und Wohlbefinden und Vitalität andererseits schließen zu können, bietet Franziska Gostner Vorträge und Coachings für Unternehmen und deren Mitarbeiter im gesamten D/A/CH-Raum an.Ein packender und motivierender Vortrag setzt den ersten Veränderungsimpuls. Anschließende Ernährungsseminare tragen wesentlich dazu bei, dass Teilnehmer sich besser fühlen und dadurch motivierter sowie zufriedener mit Arbeit, Privatleben und Ausbildung sind. Was sich wiederum auf das Image des jeweiligen Arbeitgebers auswirkt."Gerade im Mittelstand können Ausfallkosten von Mitarbeitern existenzbedrohend für das gesamte Unternehmen sein. Die Erfahrung zeigt, dass Ernährungsumstellungen zu mehr Performance und weniger Krankheitstagen führen." - sagt Gostner.Die gebürtige Österreicherin kann auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit kleinen- und mittelständischen Unternehmen in den letzten 10 Jahren zurückblicken. Zudem steht sie als Keynotespeaker auf den Bühnen von Kongressen, Veranstaltungen und Verbänden.Pressekontakt:ESSENTIAE ErnährungscoachingFranziska GostnerTelefon: +43 664 124 23 05E-Mail: misspaprika@essentiae.dehttps://www.misspaprika.de/Original-Content von: bronder & bronder, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152686/5572539