DJ Adidas mit deutlichem Gewinnminus - Umsatzplus in China im 2. Quartal

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas hat im zweiten Quartal unter dem Strich mehr als zwei Drittel weniger verdient als im Vorjahr. Allerdings hat der Konzern laut Mitteilung im wichtigen Markt China wieder zugelegt, das Umsatzplus betrug 16 Prozent. Hingegen ging der Umsatz in Nordamerika den endgültigen Zahlen zufolge um 16 Prozent zurück, hier machten sich die immer noch hohen Lagerbestände bemerkbar, die der Konzern primär abbauen will. Mehr Durchverkäufe zum vollen Preis sowie der Verkauf eines ersten Teils des Restbestands an Yeezy-Designer-Sportschuhen trugen zum Umsatz- und Gewinnplus bei.

Im Zeitraum April bis Juni erwirtschaftete der DAX-Konzern nach Steuern im fortgeführten Geschäft einen kleinen Gewinn von 96 Millionen Euro, 73 Prozent weniger als die 360 Millionen Euro des Vorjahres. Je Aktie unverwässert im fortgeführten Geschäft betrug der Gewinn 0,48 Euro nach 1,88 Euro. Nach Steuern und Dritten berichtete Adidas einen Gewinn von 84 (Vorjahr 294) Millionen Euro.

Die endgültigen Zahlen für Umsatz und operativen Gewinn stimmten mit den vorläufigen Eckzahlen überein.

Der Sportartikelhersteller bestätigte den Unternehmensblick für das Gesamtjahr, der nun im schlechtesten Fall einen operativen Verlust von 450 Millionen Euro vorsieht - bzw nach bereinigten Zahlen ein Breakeven - sowie einen Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich. Dieser wurde Ende Juli mit den Eckzahlen für das Quartal veröffentlicht. Allerdings berücksichtigt dieser neue Ausblick nur die erste Verkaufsaktion von Yeezy-Restbestand Ende Mai/Anfang Juni und ist somit schon Makulatur.

August 03, 2023 02:15 ET (06:15 GMT)

