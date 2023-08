Zalando hat am heutigen Donnerstag seine Zahlen für das zweite Quartal präsentiert. Während das Umsatzwachstum abnahm, scheinen die Sparmaßnahmen nun Früchte zu tragen: Der Konzern verdiente operativ deutlich mehr als im Vorjahr. Die Zahlen kommen an der Börse gut an: Die Aktie legte bereits vor dem Xetra-Start rund zwei Prozent zu. Der Umsatz sank im zweiten Quartal leicht um 1,8 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT verdoppelte sich dagegen auf knapp 145 Millionen Euro. Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...