Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich am Donnerstag erneut Kursverluste ab. Beim DAX steht dabei die 16.000-Punkte-Marke im Fokus. Zum Handelsbeginn dürfte der Index ein Minus von 0,21 Prozent auf 15.986 Punkte verzeichnen. Folgenden Themen könnten die Kursentwicklungen am Donnerstag zudem beeinflussen: 1. Verluste am US-AktienmarktDie US-Börsen haben zur Wochenmitte mit teils hohen Verlusten auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...