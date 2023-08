© Foto: Arne Dedert - dpa



Die Bonitätsherabstufung der USA durch Fitch sorgte dies- und jenseits des Atlantiks für fallende Kurse. Sowohl der DAX als auch der Dow Jones schlossen deutlich im Minus. Wie geht es weiter und drohen weitere Verluste?

Nachdem der DAX am Mittwoch nach der Herabstufung der USA durch die Ratingagentur Fitch auf Talfahrt ging, könnten heute weitere Verluste drohen. Die Marke von 16.000 Punkten scheint am Donnerstag erneut in Gefahr.

Zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit minus 0,21 Prozent auf 15.987 Punkten. Damit könnte der vierte Handelstag mit Verlusten drohen, so die dpa.

Die Berichtssaison diesseits und jenseits des Atlantiks geht indes unvermindert weiter. Nach US-Börsenschluss berichten die beiden Tech-Giganten Apple und Amazon. Hierzulande stehen die Zahlen von fünf DAX-Unternehmen auf der Agenda: Infineon, Merck KGaA, Zalando, Adidas und Beiersdorf.

