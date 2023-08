Berlin (ots) -Eine repräsentative Umfrage der Agentur pollytix zeigt: 76 Prozent der Deutschen fühlen sich schlecht über die zu erwartenden Kosten einer neuen Heizung informiert. Die Unsicherheit ist groß und viele Hauseigentümer stehen vor der Frage, ob sie sich einen Heizungstausch überhaupt leisten können. Hier hilft der ModernisierungsCheck (www.co2online.de/modernisierungscheck): Die innovative digitale Lösung von co2online ermöglicht es Hauseigentümern, die Kosten und die Wirtschaftlichkeit von Sanierungsmaßnahmen für ihr Gebäude zu prüfen. Die kostenlose und unabhängige Online-Beratung basiert auf aktuellen Daten zu Energiepreisen, Modernisierungskosten und Fördermitteln von Bund und Ländern.Mehrkosten für energetische Sanierung lohnen sichAlexander Steinfeldt, Sprecher der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online, erläutert: "Investitionen für die energetische Sanierung in Höhe von 90.000 Euro bedeuten für Hauseigentümer eine monatliche Belastung von 90 bis 150 Euro über 20 Jahre. Doch die Sanierung zahlt sich aus. Sie führt zu spürbar niedrigeren Heizkosten und steigert den Wert der Immobilie."Was viele Hauseigentümer nicht wissen: Etwa zwei Drittel der Investitionskosten sind Instandhaltungskosten, die sowieso anfallen. In Kombination mit notwendigen Reparaturen rentiert sich die Investition in eine energetische Sanierung daher in den meisten Fällen. Um die finanzielle Belastung zu stemmen, unterstützen staatliche Zuschüsse und Förderkredite Hauseigentümer.Hauseigentümer erhalten Unterstützung bei der PlanungEin individueller Sanierungsfahrplan von einem Energieberater empfiehlt sich als erster Schritt vor der Sanierung und wird mit 80 Prozent staatlich gefördert. Vor und während der Sanierung können sich Hauseigentümer auf eine Fachberatung und Baubegleitung verlassen, die im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude ebenfalls bezuschusst werden.Über co2onlineDie gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online (www.co2online.de) steht für Klimaschutz, der wirkt. Mehr als 50 Energie- und Kommunikationsexperten machen sich seit 2003 mit Kampagnen, Energierechnern und PraxisChecks stark dafür, den Strom- und Heizenergieverbrauch in privaten Haushalten auf ein Minimum zu senken. Die Handlungsimpulse, die diese Aktionen auslösen, tragen messbar zur CO2-Minderung bei. Im Fokus stehen Strom- und Heizenergie in Gebäuden, Modernisierung, Bau sowie Hilfe im Umgang mit Fördermitteln. Unterstützt wird co2online von der Europäischen Kommission, vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sowie von Medien, Wissenschaft und Wirtschaft.Pressekontakt:Alexander Steinfeldtco2online gemeinnützige GmbHHochkirchstr. 910829 BerlinTel.: 030 / 780 96 65 - 10E-Mail: alexander.steinfeldt@co2online.deOriginal-Content von: co2online gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58889/5572568