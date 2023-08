Weinfelden (ots) -Lidl Schweiz bietet neu allen Lernenden per 1. August 2023 ein kostenloses Handyabonnement an. Der Detailhändler unterstreicht damit sein Engagement als attraktiver Arbeitgeber.Wer bei Lidl Schweiz eine Berufslehre absolviert, geniesst zahlreiche Vorteile. Neben einem General-Abonnement der SBB und sechs Wochen Ferien erhalten alle Lernenden einen eigenen Laptop geschenkt. Lidl Schweiz bietet Lernenden zudem regelmässig interne Weiterbildungen und kommt für Lehrmittel auf. Ganz neu gibt es ab dem 01.08.2023 für alle Lernenden ein kostenloses Handyabo von Lidl Connect. Mit dem Smart Abo Unlimited ist unbegrenztes Telefonieren, Surfen und SMS schreiben in der ganzen Schweiz möglich. Auch nach Abschluss der Lehre kann das Handyabo mit einem lebenslangen 50%-Rabatt weitergeführt werden.Mit diesem umfangreichen Angebot betont Lidl Schweiz den hohen Stellenwert der Lernendenausbildung und möchte seinen jüngsten Mitarbeitenden etwas bieten - und das mit Wirkung. Der Detailhändler wurde im Rahmen von "Great Place to Work" bereits viermal als "Great Start" zertifiziert. Lernende werden dabei zur Ausbildungskultur im Unternehmen befragt und haben Lidl Schweiz als einer der besten Lehrbetriebe der Schweiz bewertet. Damit unterstreicht Lidl Schweiz den Anspruch, Lernenden einen angenehmen Einstieg in die Arbeitswelt zu ermöglichen.Anesa Ali, Lernende Lidl Schweiz, ist begeistert: "Ich finde es mega cool, was sich Lidl Schweiz alles für die Lernenden einfallen lässt. Der neuste Benefit, ein Gratis-Handyabo von Lidl Connect entspricht genau dem Bedürfnis von uns Jugendlichen."Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lid.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100910061