Implementierung von Delivery Manager von Metapack in der DACH Region, im Vereinigten Königreich und Italien.

Metapack, global führender Anbieter von E-Commerce-Versandsoftware, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Emma, dem weltweit führenden D2C Anbieter für Matratzen- und Schlafsysteme, ausgewählt wurde, um seine Versandabwicklung in Europa zu straffen. Da Emma nach der Automatisierung seiner Versandprozesse und einer Ausweitung der Carrier-Abdeckung in seinen Schlüsselmärkten strebt, wird Metapacks Delivery Manager Lösung nun mithilfe dieser Partnerschaft in der DACH Region, im Vereinigten Königreich und in Italien implementiert.

Delivery Manager: Zugang zu mehr als 350 Carriern und über 4.000 Carrierservices

Delivery Manager von Metapack bietet Emma leichten Zugang zu seinem umfangreichen Carrier-Netzwerk, das zusätzliche Liefermöglichkeiten und Flexibilität bereitstellt, wobei kostspielige und komplizierte Carrier-Onboarding-Prozesse entfallen. Dank Metapacks Technologie ist Emma in der Lage, die Kunden mit einer höheren Lieferqualität zu versorgen. Delivery Manager bietet Emma die Möglichkeit, die richtigen Etiketten und Zoll- und Versandunterlagen äußerst rasch generieren zu können. Dies beschleunigt den Lagerbetrieb und ermöglicht Emma, dem Kunden das bestmögliche Liefererlebnis zu bieten.

"Da unser Unternehmen in ganz Europa ein rasches Wachstum verzeichnet, benötigen wir die richtige Technologie und den richtigen Partner vor Ort, um dieses Wachstum unterstützen zu können", so Xenia Matkares, Teamleiterin, Prozessoptimierung bei Emma. "Delivery Manager von Metapack bietet uns eine skalierbare Lösung, die über eine umfassende Carrier-Abdeckung in mehreren Regionen verfügt. Durch Komplexitätsreduzierung in Zusammenhang mit der Einrichtung neuer Integrationsmöglichkeiten und Serviceleistungen sind wir in der Lage, Carrier effizienter integrieren zu können. Darüber hinaus können wir dadurch Etiketten schneller generieren und die Ausführungszeit der Lieferungen reduzieren. All dies versetzt uns nun in die Lage, unser Lieferangebot zu stärken und unseren Kunden außergewöhnliche Liefererfahrungen bieten zu können", so Xenia Matkares.

"Bei Emma handelt es sich um eine der überzeugendsten globalen Marken heute, und wir sind äußerst erfreut, dass sie sich für Metapack entschieden haben, um ihre Versandabwicklung in Europa im Zuge ihrer Wachstumsbestrebungen zu rationalisieren", so Tom Forbes, Senior Vice President von Enterprise Revenue bei Auctane, Muttergesellschaft von Metapack. "Unsere Delivery Manager Lösung bietet Emma schnellen und leichten Zugang zu unseren umfangreichen Carrierservices, wobei die Probleme behoben wurden, die oftmals mit Onboarding, Wartung und Management verbunden sind. "Durch den Einsatz unserer Technologie ist Emma in der Lage, für jeden einzelnen Auftrag den besten Carrier wählen zu können, und dadurch ihr Lieferversprechen bei dem Kunden einzuhalten", erklärte Tom Forbes.

Über Metapack

Metapack unterstützt E-Commerce- und Logistik-Fachleute dabei, die wachsenden Erwartungen der Verbraucher an die Lieferung zu erfüllen und gleichzeitig die betriebliche Effizienz aufrecht zu erhalten und zu optimieren. Die SaaS-Lösung von Metapack bietet eine breite Palette personalisierter Lieferdienste, von der globalen Auftragsverfolgung bis hin zu vereinfachten Rückgabeverfahren, über einen Katalog von mehr als 350 Carriern und über 4.000 Carrierservices rund um den Globus. Dank Metapack werden jährlich mehr als eine Milliarde Pakete von vielen der weltweit führenden E-Commerce-Einzelhändler verschickt. Metapack ist Mitglied der Auctane Unternehmensfamilie, und hat seinen Sitz in London. Zu den Auctane-Marken gehören ShipStation, Stamps.com, Packlink, ShippingEasy, ShipWorks, ShipEngine, Endicia, Shipsi, GlobalPost und Metapack. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in El Segundo, Austin, London, Sydney, Madrid, Sunnyvale, Zielona Gora und Atlanta. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.metapack.com/de.

Über Emma The Sleep Company:

Emma The Sleep Company ist ein inhabergeführtes Unternehmen und der weltweit führende D2C Anbieter für Matratzen- und Schlafsysteme. Das 2013 von Dr. Dennis Schmoltzi und Manuel Müller in Deutschland gegründete Unternehmen ist in mehr als 30 Ländern tätig und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 873 Mio. EUR, was einer Wachstumsrate von 35% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Emma® Produkte werden über einen Omnichannel-Ansatz verkauft, der D2C/Online, Marktplätze und mehr als 3.500 stationäre Läden umfasst. Emma kooperiert äußerst erfolgreich mit über 200 Einzelhändlern. Mit über 1.000 Teammitgliedern ist Emma rund um den Globus tätig und verfügt über Niederlassungen in Frankfurt (Deutschland), Manila (Philippinen), Lissabon (Portugal), Mexiko-Stadt (Mexiko) und Shanghai (China).

