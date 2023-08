Nach AMD am Dienstagabend hat gestern mit Qualcomm ein weiterer Halbleiterriese sein Zahlenwerk präsentiert. Das kam auch wegen einer mutlosen Prognose auf das kommende Quartal gar nicht gut an, die Aktie verlor nachbörslich deutlich an Boden.Wenngleich Qualcomm seit einiger Zeit um die Diversifizierung seiner Geschäfte bemüht ist, bleibt der wichtigste Markt des Breitbandspezialisten der Markt für mobile Endgeräte, allen voran Smartphones. Hier herrscht seit mehreren Quartalen vor allem bei Android-Geräten ...

