Die Bekanntgabe einer Kooperation mit Vodafone hat den Aktien von United Internet und 1&1 am Mittwoch einen zweistelligen Kurssprung beschert, bei United Internet waren es 17 Prozent. Am Donnerstag wissen auch die Zahlen zu überzeugen, entsprechend legen die Aktien im frühen Handel weiter zu. Viele Kunden konnten neu hinzugewonnen werden.United Internet hat im ersten Halbjahr ein deutliches Plus an Neukunden verzeichnet. Die Zahl kostenpflichtiger Kundenverträge sei um 490.000 auf knapp 28 Millionen ...

