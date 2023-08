HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hugo Boss nach Quartalszahlen von 75 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Modekonzern habe unerwartet starke Ergebnisse vorgelegt und die Jahresziele nochmals erhöht, schrieb Analyst Graham Renwick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies dürfte steigende Konsensschätzungen zur Folge haben./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2023 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

