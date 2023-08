Arnsberg (ots) -Niklas Voß, ehemaliger Soldat, Fitnessexperte und Geschäftsführer von Peak Performance Fitness (PPF Germany), kündigt den Start seines neuen Kurses "Training und Ernährung im Schichtdienst" an. Der Kurs bietet eine ganzheitliche Vorbereitung für Einsatzkräfte, die im Schichtdienst arbeiten.Geschäftsführer und Kursleiter Niklas Voß: "Viele Einsatzkräfte kämpfen mit den besonderen Herausforderungen, die der Schichtdienst mit sich bringt. Schlafmangel, ein gestörter Biorhythmus und gesundheitliche Probleme können die Leistungsfähigkeit stark beeinträchtigen. Aus meiner Zusammenarbeit mit zahlreichen Einsatzkräften weiß ich, wie wichtig eine angepasste Vorbereitung und Begleitung für den erfolgreichen und gesunden Umgang mit dem Schichtdienst sind. Diese Erkenntnisse habe ich nun in meinem neuen Kurs gebündelt, um den Teilnehmern dabei zu helfen, den Anforderungen des Schichtdienstes besser gerecht zu werden."Niklas Voß hat selbst als Soldat gedient und kennt die spezifischen Herausforderungen von Einsatzkräften daher sehr genau. Mit seinem ganzheitlichen Ansatz und speziell entwickelten Trainingsplänen hilft er seinen Klienten dabei, sowohl körperlich als auch mental Hochleistungen zu erbringen. Sein neuer Kurs zielt darauf ab, sein gesammeltes Wissen zu teilen und die Teilnehmer bei der Maximierung ihrer Leistungsfähigkeit im Schichtdienst zu unterstützen.Mit "Fit für den Schichtdienst" hat Niklas Voß daher einen Leitfaden geschaffen, der den Teilnehmern hilft, ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit im anspruchsvollen Schichtdienst zu erhalten und zu verbessern. Der Kurs bietet praktische Tipps, Strategien und bewährte Methoden zur physischen und mentalen Vorbereitung, zur Anpassung des Biorhythmus und zur Stressbewältigung. Zudem werden individuell angepasste Trainings- und Ernährungspläne angeboten, um die körperliche Fitness zu fördern und zu erhalten."Einsatzkräfte leisten in ihrem Alltag eine unglaubliche Arbeit. Um den besonderen Herausforderungen des Schichtdienstes gerecht zu werden, ist eine umfassende Vorbereitung und ein bewusster Umgang mit den eigenen Ressourcen essenziell. Mit meinem neuen Video-Kurs möchte ich sie dabei unterstützen, fit und gesund zu bleiben, während sie ihren anspruchsvollen Beruf ausüben. Ich denke, dass 'Fit für den Schichtdienst' ein unverzichtbarer Leitfaden für alle Einsatzkräfte ist, die im Schichtdienst arbeiten und nach einer fundierten und praxisorientierten Anleitung suchen, um ihre physische und mentale Leistungsfähigkeit zu maximieren", so Niklas Voß.Weitere Informationen zum Video-Kurs von Niklas Voß finden Interessierte unter: https://training-bei-schichtdienst.de/Weitere Informationen zum Angebot der PPF Germany: https://ppf-germany.com/Pressekontakt:HES Tactical UGVertreten durch: Niklas VoßE-Mail: kontakt@hes-tactical.deWebsite: www.ppfgermany.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: HES Tactical UG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167521/5572624