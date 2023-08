Mannheim (ots) -Copywriter Julius Kemnitzer weiß, worauf es bei exzellenten Marketingtexten ankommt: Mithilfe von speziellen Mechanismen fesselt er mit seinen Inhalten Leser und verwandelt sie in kaufbereite Kunden. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er Agenturen und Dienstleister so dabei, ihre Umsätze sowie die Performance ihrer Werbemaßnahmen nachhaltig zu optimieren. Hier erfahren Sie, inwiefern KI für das Werbetexten eingesetzt werden kann und wo sie an ihre Grenzen stößt.Mit der sich immer weiter entwickelnden Digitalisierung kommen immer mehr Trends und technische Hypes zum Vorschein. Allen voran: KI-Lösungen. Smarte Tools wie der sprach- und textbasierte Chatbot ChatGPT von OpenAI machen besonders in letzter Zeit enorme Fortschritte. Heute werden sie in vielen Bereichen eingesetzt - auch bei der Erstellung von Marketingtexten. Letztlich ermöglichen es die Tools nämlich, reichlich Inhalt in überschaubarer Zeit zu schaffen. Gleichzeitig muss klar sein: Künstliche Intelligenz stößt auch mit den besten Prompts an ihre Grenzen. Schließlich ist der Mensch der Maschine in einigen Bereichen immer noch weit überlegen. "Wenn es um Ideen, komplexe Konzepte oder die Metaebene geht, sind selbst die smartesten Tools überfordert. KI mag zwar die Produktivität stark steigern, doch wirklich verstehen kann sie die Zielgruppe Mensch nicht", bestätigt Copywriting-Experte Julius Kemnitzer. Aus der Zusammenarbeit mit zahlreichen Agenturen und Dienstleistern weiß er, worauf es beim Werbetexten ankommt, um Menschen wirklich zu überzeugen und die Performance der Werbemaßnahmen maßgeblich zu verbessern. Inwieweit KI dabei unterstützen kann und wo sie an ihre Grenzen stößt, hat Julius Kemnitzer im Folgenden zusammengefasst.Fehlende emotionale IntelligenzBei KI-Tools wie ChatGPT handelt es sich um Systeme, die mit enormen Datenmengen gefüttert werden. Sie verarbeiten Informationen in einer rasanten Geschwindigkeit und lernen bei jeder Anwendung dazu. Dadurch schaffen es die smarten Lösungen, Fragen von Nutzern umgehend zu beantworten. Oft wirkt es sogar so, als wäre die KI eine eigene Persönlichkeit mit individuellen Gedanken und Charakterzügen. Das ist jedoch nicht der Fall. Auf künstlicher Intelligenz basierende Lösungen wie ChatGPT können die Erstellung von Marketingtexten erleichtern und signifikant beschleunigen. In Verbindung mit emotionaler Intelligenz geschieht das aber nicht. Als datenbasierte Anwendung verfügt der Chatbot nämlich nicht über diese menschliche Fähigkeit, die auf der Metaebene wirkt.KI denkt nicht originellAuch originelle Ideen und komplexe Zusammenhänge sind für KI-basierte Systeme bisher nicht greifbar. Sie können Daten zwar analysieren, ordnen oder wiedergeben, doch das berühmte Denken außerhalb der Box bleibt ein menschlicher Charakterzug. Trotzdem ist es möglich, KI für die Ideenfindung zu nutzen. Verschiedene Anwendungsfälle sollten hierbei getestet werden. So lassen sich schneller ansprechende Ergebnisse erzielen und wiederkehrende Aufgaben einfach auslagern. Beispielsweise kann der Chatbot mit Stichpunkten und spezifischen Informationen gefüttert werden, damit dieser das Grundgerüst für einen ansprechenden Marketingtext erstellt.Die Konzeption bleibt fest in MenschenhandGute Marketingkonzepte werden stets auf die Bedürfnisse der anzusprechenden Zielgruppe zugeschnitten. Außerdem sind sie kreativ, unterhaltsam und heben das Unternehmen durch die Betonung ihrer Alleinstellungsmerkmale von ihren Mitbewerbern ab. So ist der Werbetreibende dazu in der Lage, planbar Kunden zu gewinnen und zu binden. Damit die Konzeption überzeugender Inhalte gelingt, braucht es folglich mehr als reine Quantität. Essenziell sind vielmehr kreative Ideen, spannende Konzepte und echtes Verständnis für die Eigenheiten der potenziellen Kunden. Kurz: Qualität ist gefragt. Der KI fehlt jedoch das Verständnis hierfür. Sie besitzt keine emotionale Intelligenz und kann nicht originell denken. Der Mensch hat also klar die Nase vorn, wenn es um die Konzeption überzeugender Texte für andere Menschen geht. Letztlich kann selbst die leistungsstärkste KI komplexe Zusammenhänge nur bedingt verstehen. Das schließt menschliche Probleme und mögliche Lösungen dafür ein.Fehler lassen sich kaum vermeidenSo produktivitätssteigernd KI-basierte Tools auch sein mögen: Ihre Fehleranfälligkeit ist nicht zu unterschätzen. Letztlich arbeitet künstliche Intelligenz nämlich mit bereits vorhandenen Informationen. Greift sie Ungereimtheiten oder falsche Wahrheiten auf, spiegelt sich das in ihren Inhalten wider. Darüber hinaus liefern KI-Lösungen oft auch unspezifische Antworten. Im Bereich der Werbetexterstellung sind ihre Ergebnisse im Vergleich zu menschlichen Inhalten daher meist deutlich unkreativer. Wer ChatGPT und Co. nutzt, muss also nicht nur mit einer gewissen Fehleranfälligkeit rechnen. Kreativität als Schlüssel zur Kundenbegeisterung bleibt bis auf Weiteres den realen Content-Experten vorbehalten.Als Dienstleister oder Agentur möchten Sie Marketingtexte nutzen, um gezielt mehr Sales zu generieren und neue Kunden zu gewinnen sowie zu binden? 