MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Zalando auf "Add" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Online-Händler habe im zweiten Quartal durchwachsene Ergebnisse erzielt, schrieb Analyst Volker Bosse am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der Mittelpunkt der präzisierten Zielspanne für das operative Ergebnis des Gesamtjahrs entspreche dem Marktkonsens./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2023 / 07:49 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000ZAL1111