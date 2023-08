NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Quartalszahlen von 70,80 auf 63,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die geringere Ertragsqualität des Medizintechnikkonzerns dürfte wohl zu keiner Steigerung der Bewertungsmultiplikatoren führen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Prognosen auf bereinigter Basis./edh/mis

