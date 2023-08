Düsseldorf (ots) -Leckere, pflanzenbasierte Ernährung für alle, ohne Druck oder übertriebenen Perfektionismus - mit einem Relaunch setzt Alpro, der führende Markenhersteller von pflanzlich basierten Produkten, ab sofort verstärkt auf die ganz persönlichen Bedürfnisse von Verbraucher*innen. Kern der Neupositionierung ist neben der umfangreichen "Feed your you"-Kampagne über alle Kanäle auch das neue Alpro Produktdesign: Ab sofort ist auf den ersten Blick erkennbar, welche gesundheitlichen Vorteile die Produkte mitbringen.Alpro bietet bereits seit 1980 ein breites Sortiment an Produkten, um den Wünschen aller gerecht zu werden: Egal, ob es sich um Fitness-Enthusiast*innen handelt, die gerne proteinreich essen, Baristas, die den perfekten Milchschaum wünschen oder ernährungsbewusste Flexitarier*innen, die gerne mal pflanzliche Produkte ausprobieren möchten - Alpro hat die passende Lösung.Um das nun noch stärker für Verbraucher*innen hervorzuheben, legt das neue Packungsdesign den Fokus auf die Zutaten und die Vorteile der Produkte. So werden ab sofort zum Beispiel Informationen zur Vitaminanreicherung und den gesundheitlichen Vorteilen direkt oben auf der Verpackungsvorderseite platziert. Doch nicht nur die Verpackungen der Alpro Produkte erscheinen in neuem Glanz: Die neue, von WPP entwickelte Kampagne "Feed your you", wird ab sofort bis November auf diversen Kanälen ausgespielt. Neben Fernseh-Spots und Digital-Werbung im Bereich Social Media, sind auch Kooperationen mit Influencern, Aktionen am Point of Sale und Out of Home Werbung vorgesehen."Uns ist wichtig, unsere Botschaft und Markenpersönlichkeit klar auszurichten", sagt Patrick Neyret, Category Director Plant Based DACH bei Danone. "Für die Kaufentscheidung unserer Kund*innen spielen verschiedene Kriterien eine Rolle. Dazu gehört der Geschmack, aber auch der gesundheitliche Nutzen. Mit unserer neuen Kampagne und dem klaren Packungsdesign werden die Vorteile unserer Produkte noch klarer erkennbar."Neben einer Reihe an bestehenden Produkten, liegt der Fokus der Kampagne auf der Innovation "SHHH...This Is Not Y*gurt". Die pflanzliche Joghurtalternative ist die Ergänzung der erfolgreichen "This Is Not"-Produktreihe, die bereits seit 2021 mit zwei Drinks auf dem Markt ist. Obwohl rein pflanzlich, kommt das Produkt zum Löffeln auf Soja- und Kokosbasis zum Verwechseln nah an den Geschmack eines klassischen Joghurts heran.Die neuen Alpro Produkte mit dem frischen Design sind ab sofort im Handel erhältlich. Weitere Informationen zur Kampagne "Feed your you" und den Produkten finden Sie auf unserer Webseite unter www.alpro.com.Pressekontakt:Paulina PoertersAVANTGARDE Grouppaulina.poerters@avantgarde.de+49 89 883999 25Original-Content von: Danone DACH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53080/5572666