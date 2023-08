Mainz (ots) -Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:Das kleine FernsehspielDienstag, 8. August 2023, 23.15 UhrZwischen uns die NachtIn der Reihe "Shooting Stars - Junges Kino im Zweiten"Marie kann sich nicht mit ihrer Rolle als junge Mutter identifizieren. Sie lebt mit ihrem fünfjährigen Sohn Lenny in einem Wohnwagen und hält sich mit einem Gelegenheitsjob über Wasser.Als Marie auf den Schaustellergehilfen Erich trifft, ist sie fasziniert von ihm. Mit ihm und seinem charismatischen Kollegen Haro taucht sie in die knallbunte Welt des Jahrmarktes ein und geht auf die Jagd nach einem intensiven Leben.Marie und Erich verfallen ihrer berauschenden Liebe, bis die Dreierfreundschaft kippt. Ein Liebesdrama zwischen Vertrauen und Verrat, Rausch und Sehnsucht.Acht Filme der Reihe "Shooting Stars - Junges Kino im Zweiten" werden ausgestrahlt. Die weiteren Sendetermine:Mittwoch, 9. AugustDienstag, 15. AugustMittwoch, 16. AugustMontag, 21. AugustMontag, 28. AugustMontag, 4. September 2023"Zwischen uns die Nacht" ist bereits ab Freitag, 4. August 2023, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5572660