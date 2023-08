Eine Analystenstudie der Deutschen Bank hat die TUI-Aktie vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen in der kommenden Woche ausführlich unter die Lupe genommen. Laut den Experten dürfte der deutsche Reiseveranstalter seinen Erholungskurs fortsetzen. Das Chartbild bleibt spannend.2023 soll ein herausragendes Reisejahr werden. Laut Statista wird der Umsatz im Reisen- und Tourismus-Markt in diesem Jahr 62,2 Milliarden Euro betragen und damit das Vor-Corona-Niveau übertreffen. TUI wird am 9. August ...

