LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung unter britischen Dienstleistern hat sich im Juli weiter deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel im Monatsvergleich um 2,2 Punkte auf 51,5 Zähler, wie S&P am Donnerstag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Es ist der dritte Rückgang in Folge. Das Resultat der ersten Runde wurde bestätigt.

Mittlerweile würden die höheren Zinsen Wirkung bei der Kauflaune der Verbraucher zeigen, kommentierte S&P. Der Indikator deute darauf hin, dass die britische Wirtschaft in den kommenden Monaten bestenfalls stagniere./jkr/jsl/jha/