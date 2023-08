NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 126 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller dürfte einen moderaten operativen Verlust ausweisen, schrieb Analyst Akash Gupta in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Anlegerfokus dürfte auf dem US-Geschäft und dem Ausblick liegen./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2023 / 08:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2023 / 08:01 / BST



ISIN: DK0061539921

