FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.08.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS FDM GROUP PRICE TARGET TO 700 (840) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1300 (1500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 310 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 460 (345) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 650 (525) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1100 (1150) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS CLS HLDGS PRICE TARGET TO 175 (190) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RESTORE PLC PRICE TARGET TO 250 (400) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1050 (1000) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CRANSWICK PRICE TARGET TO 4620 (4000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HOCHSCHILD MINING TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 100 PENCE - BERENBERG RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 220 (195) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IAG PRICE TARGET TO 200 (165) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES VIRGIN MONEY TARGET TO 220 (210) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1120 (1100) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 660 (650) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 175 (168) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1150 (1100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 170 (150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 320 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 315 (297) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LBBW RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 4200 (4100) PENCE - 'HOLD' - NUMIS CUTS MEARS GROUP TO 'ADD' (BUY) - PRICE TARGET 300 (280) PENCE - PEEL HUNT REINITIATES RESTORE PLC WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 169 PENCE - SOCGEN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1160 (1155) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken