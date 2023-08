Mainz (ots) -100. Ausgabe des Podcasts "Lanz & Precht": Am Freitag, 4. August 2023, erscheint der neue Video-Podcast von Markus Lanz und Richard David Precht auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf dem ZDFheute-Youtube-Kanal. Die Audio-Version ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.In der 100. Ausgabe diskutieren Markus Lanz und Richard David Precht über das Fehlen neuer gesamtgesellschaftlicher Utopien und über die Angst der Menschen vor der Zukunft. Und sie sprechen eingangs auch darüber, welcher Wert dieser Podcast für beide hat.Die erste Ausgabe von "Lanz & Precht" wurde am 3. September 2021 veröffentlicht. Seitdem gab es 100-mal Orientierung, 100-mal Unterhaltung und 100-mal verschiedene Perspektiven zu aktuellen und gesellschaftlich relevanten Themen. Einmal in der Woche die wichtigsten Themen der Zeit in rund einer Stunde miteinander zu diskutieren, ist bei "Lanz & Precht" nicht die Fortsetzung von Fernsehen mit anderen Mitteln, sondern generiert einen informativen Mehrwert: die Themen vertiefen, reflektieren, neu bewerten. Freitags gibt es eine neue Folge des Podcasts.Im ZDF ist "Markus Lanz" wieder ab Dienstag, 22. August 2023, 22.45 Uhr, auf Sendung. Die nächste Ausgabe von "Precht" sendet das ZDF am Sonntag, 17. September 2023, 23.45 Uhr.KontaktBei Fragen zu "Markus Lanz" und "Precht" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "Markus Lanz" und "Precht" erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm Vorführraum des ZDF-Presseportals ist die 100. Folge von "Lanz & Precht" (nach Login) vorab zu sehen und zu hören.Hier finden Sie "Markus Lanz" und "Precht" in der ZDFmediathek.Hier finden Sie "Lanz & Precht" auf ZDFheute.de.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5572762