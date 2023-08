DJ Studie: Mehrheit der Deutschen hält Anpassung an Klimakrise für notwendig

BERLIN (Dow Jones)--Die Mehrheit der Deutschen hält Maßnahmen zur Anpassung an die bereits deutlich spürbaren Folgen der Klimakrise für notwendig, befürchtet wegen der ökologischen Transformation aber eine wachsende Kluft zwischen Arm und Reich. Das ergab eine Umfrage für das Umweltbundesamt und das Bundesumweltministerium, die bereits im Sommer 2022 durchgeführt wurde.

Kritisch wird in der Umfrage die Politik der Bundesregierung gesehen. Zu den Anpassungen an die Folgen der Klimakrisen zählen etwa der umwelt- und klimafreundlichen Umbau der deutschen Wirtschaft, der Umbau der Wälder zu Mischwäldern und die Verringerung von Plastikmüll. Das Umweltbundesamt forderte angesichts der Sorgen in der Bevölkerung einen sozialverträglichen ökologischen Umbau der Wirtschaft.

In der Umfrage vom Sommer 2022 für die alle zwei Jahre erscheinenden "Umweltbewusstseinsstudie" unterstützten unverändert 91 Prozent den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft. Lediglich 8 Prozent der Befragten sprechen sich (eher) gegen das Ziel aus, die Wirtschaft in Deutschland umwelt- und klimafreundlich umzubauen.

Gleichzeitig rief der Umbau bei den Befragten aber Unsicherheit, Sorgen um den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie Angst vor einem sozialen Abstieg hervor. So befürchteten drei Viertel der Befragten, dass die ökologische Transformation die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland vergrößert wird. Rund 40 Prozent hatten Angst vor einem sozialen Abstieg aufgrund des Umbaus der Wirtschaft.

Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes, fordert daher, dass der ökologische Wirtschaftsumbau "sozialverträglich" erfolgen müsse, wenn man die Menschen auf dem Weg dorthin nicht verlieren wolle. "Konkret bedeutet das zum Beispiel, die CO2-Bepreisung durch ein Klimageld sozial auszugestalten oder auch berufliche Perspektiven für Menschen aus unteren Einkommensgruppen und aus strukturschwachen Gebieten zu schaffen", sagte Messner. "Wir müssen deutlicher machen, dass nachhaltiges Wirtschaften eine Job-Maschine werden kann."

In der Umfrage gaben 80 Prozent der Befragten an, dass der Staat stark betroffene Regionen beim Umbau zu einer umwelt- und klimafreundlichen Wirtschaft unterstützen und erforderliche Weiterbildungen und Umschulungen finanzieren sollte.

Messner betonte, dass die Dekarbonisierung der Wirtschaft nicht nur aus ökologischen Gründen "unerlässlich" sei, sondern der Staat sollte den Umbau auch aus ökonomischen Gründen forcieren. "Je länger wir die notwendigen Maßnahmen hinauszögern, umso mehr wächst die Gefahr, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft auf wichtigen Zukunftsmärkten weiter sinkt, etwa bei der Elektromobilität oder bei den erneuerbaren Energien", sagte Messner.

